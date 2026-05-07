Евтим Милошев – номиниран за министър на културата в кабинета "Радев"

Евтим Милошев е доказан експерт и мениджър.

За своята 20-годишна кариера Евтим Милошев изминава пътя от репортер през редактор до сценарист и продуцент.

Още като студент се явява на конкурс за предаването "Ку-ку", където през 1991 г. започва работа като репортер. Следват "Каналето", "Хъшове" и "Шоуто на Слави", а през 2004-а става продуцент на играта "Вот на доверие".

След като напуска екипа на Слави Трифонов през 2007 г., заедно с Любо Нейков и Иван Спасов основават продуцентската компания Dream Team Productions, а през 2011 г. заедно с тях и Габриел Георгиев и Dream Team Films. Оттогава екипът му работи по десетки телевизионни формати и сериали, сред които "Комиците", "Дървото на живота", "Сървайвър", "Столичани в повече", "Дяволското гърло" и още.