Кой е Румен Радев – номиниран за министър-председател
Първият мандат – изпълнен: Вижте пълния състав на...
ВАС потвърди новите правила за прием в детските градини в...
КАБИНЕТЪТ "РАДЕВ"

Катя Ивкова – номинирана за министър на здравеопазването

Катя Ивкова – номинирана за министър на здравеопазването
Катя Ивкова е утвърден експерт с над 20-годишен опит в международните отношения, глобалната здравна политика и стратегическото управление на здравеопазването. Понастоящем тя заема поста директор на дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“ в Министерството на здравеопазването, координира ангажиментите на страната ни към Европейския съюз и ключови международни организации като ООН, СЗО, УНИЦЕФ, НАТО и ОИСР. От 2024 г. заместник-представител на България в Изпълнителния съвет на Световната здравна организация за мандата 2024 - 2027 г.

През 2023 г. Ивкова заема поста заместник-министър на здравеопазването, като отговаря за ключови ресори като международното сътрудничество, европейските проекти, електронното здравеопазване и правата на пациентите.

Тя ръководи българската делегация по време на 76-ата Световна здравна асамблея в Женева и представя страната ни в Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Професионалният ѝ път е тясно свързан с Министерството на здравеопазването, където преминава през всички нива на експертно израстване – от управление на донорски програми и оперативни проекти до началник на отдел и директор. Притежава мащабен опит в управлението на европейски проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и е доказан лидер в преговорите по въпросите на глобалното здраве, посочват от формацията.

Ивкова има магистърска степена по обществено здраве и здравен мениджмънт от Медицински университет – София, завършена с пълно отличие, и по международни отношения от Университета за национално и световно стопанство. Специализирала е здравна дипломация, стратегическо планиране и електронно управление в престижни международни форуми в Австрия, Гърция и България.

Омъжена е. Владее отлично английски и руски език.

