БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кой е Румен Радев – номиниран за министър-председател
Чете се за: 07:42 мин.
Първият мандат – изпълнен: Вижте пълния състав на...
Чете се за: 06:27 мин.
ВАС потвърди новите правила за прием в детските градини в...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

КАБИНЕТЪТ "РАДЕВ"

Ива Петрова – номинирана за министър на енергетиката в кабинета "Радев"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Запази
ива петрова ndash номинирана министър енергетиката кабинета радев
Слушай новината

Ива Венциславова Петрова има богат професионален опит в енергетиката, както в административния, така и в корпоративния сектор.

Тя започва професионалния си опит през 2000 г. в Министерството на енергетиката, където достига длъжността директор "Енергийни пазари и преструктуриране" през 2008 г. Впоследствие – от февруари 2009 г. до края на юни 2010 г., е директор "Проекти и инвестиции" в Българския енергиен холдинг.

Петрова е работила също в частния сектор като съдружник в компания за управленско консултиране на енергийни и ютилити компании в Региона. От септември 2021 заема поста заместник-министър отново в Министерство на енергетиката, като отговаря за пазари, стратегия, реформи и инвестиции по Националния план за възстановяване и устойчивост в областта на интеграция и оползотворяване на възобновяеми източници, енергийна ефективност, инфраструктура, либерализация на пазара.

Като заместник-министър Петрова ръководи и участието в процеса на вземане на решения на общностно ниво и ръководство на РГ 14 „Енергетика“.

От 2000 г. тя е хоноруван асистент към Стопанския факултет на СУ "Климент Охридски", като в момента води курсове в областта на мениджмънта и маркетинга на енергийни и ютилити компании в магистърски програми.

Получава висшето си образование с магистърска специалност "Стопанско управление" в Софийския университет.

Петрова е завършила е и следдипломна квалификация в University of Birmingham, Великобритания. Притежава специализации в Унгария, Япония, Белгия. Владее английски език, ползва италиански език.

#Ива Петрова #кабинетът "Радев"

Водещи новини

Първият мандат – изпълнен: Вижте пълния състав на проектокабинета на Румен Радев
Първият мандат – изпълнен: Вижте пълния състав на...
Чете се за: 06:27 мин.
У нас
Кой е Румен Радев – номиниран за министър-председател Кой е Румен Радев – номиниран за министър-председател
Чете се за: 07:42 мин.
У нас
Първи работен ден на депутатите: Спорове за правилника на Народното събрание Първи работен ден на депутатите: Спорове за правилника на Народното събрание
Чете се за: 07:35 мин.
У нас
Преговорите САЩ – Иран: Обмислят ли двете страни ново временно примирие Преговорите САЩ – Иран: Обмислят ли двете страни ново временно примирие
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Дронове над Латвия: Размяна на удари между Украйна и Русия въпреки...
Чете се за: 04:17 мин.
По света
ВАС потвърди новите правила за прием в детските градини в София
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Безплатни грипни ваксини за децата от есента осигуряват от...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Отбелязваме Международния ден на радиото и телевизията
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ