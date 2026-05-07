Кой е Румен Радев – номиниран за министър-председател
Първият мандат – изпълнен: Вижте пълния състав на...
ВАС потвърди новите правила за прием в детските градини в...
КАБИНЕТЪТ "РАДЕВ"

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета „Радев“

Проф. Георги Вълчев е ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, избран на поста през ноември 2023 година. Той е утвърден учен и експерт в областта на културознанието и историята с дългогодишен управленски опит в академичната сфера.

В периода 2015 - 2023 г. заема позицията заместник-ректор по учебната дейност (докторанти и продължаващо обучение). Професионалната му кариера в Софийския университет включва още постовете ръководител на катедра „История и теория на културата“ (2011 – 2019 г.) и научен секретар на Философския факултет. Той е създател и ръководител на магистърската програма „Мениджмънт и социализация на културното наследство“.

Автор е на редица значими научни публикации и монографии, сред които „Историята и нейните публични употреби“, „Захарий Стоянов и символният капитал на Българското възраждане“ и „Чужденците в българската следосвобожденска култура“. Научните му интереси са фокусирани върху публичните употреби на историята и управлението на културните процеси.

Проф. Вълчев е магистър по история и философия от Софийския университет. През 1998 г. придобива образователна и научна степен „доктор“ в Центъра по културознание. През 2023 г. е избран за професор в катедра „История и теория на културата“. Владее френски и руски език.

#кабинетът "Радев" #проф. Георги Вълчев

