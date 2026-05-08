Кабинетът "Радев" положи клетва пред Народното събрание (ВИДЕО)

Новото българско правителство положи клетва пред 52-рото Народно събрание. Галопиращите цени, инфлацията, смяната на ВСС и парите по Плана за възстановяване и устойчивост са сред приоритетите на новоизбрания премиер. Румен Радев даде заявка още в понеделник да предложи необходимите законопроекти за овладяване на цените. Как реагира опозицията? И ще имат ли 100 дни толеранс новите управляващи?

Народно събрание избра Румен Радев за министър-председател на Република България и структурата на Министерския съвет. "За" гласуваха 124 народни представители, 70 – "против", 36 – "въздържал се".

Правителството се състои от министър-председател, четирима заместник-министър-председатели и 18 министри. Членовете на новоизбрания Министерски съвет с премиер Румен Радев положиха клетва пред 52-рото Народно събрание.

Румен Радев – избран за министър-председател на Република България: "Нямаме никакви илюзии за кризите и изпитанията, които стоят пред правителството – галопиращи цени, рекордни инфлация и дефицит, проблеми, очертаващи се големи с бюджета, липсващи реформи, тежка глобална икономическа и енергийна криза и ескалиращи конфликти. Сред основните цели на нашата политическа сила това е ускорено развитие и модернизация на страната и гаранцията за сигурността и благоденствието на българските граждани. За постигане на тези цели ще работим за разграждане на завладяната страна от олигархичния модел и възстановяване на справедливостта. В тази посока ще се придържаме към всеобхватната ни програма за ликвидиране на олигархичния модел, контрол върху държавното управление и медиите, пресичане на достъпа до публични ресурси и рекетите върху бизнеса, утвърждаване на върховенството на правото."