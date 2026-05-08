Кабинетът "Радев" положи клетва пред Народното събрание (ВИДЕО)
Новото българско правителство положи клетва пред 52-рото Народно събрание. Галопиращите цени, инфлацията, смяната на ВСС и парите по Плана за възстановяване и устойчивост са сред приоритетите на новоизбрания премиер. Румен Радев даде заявка още в понеделник да предложи необходимите законопроекти за овладяване на цените. Как реагира опозицията? И ще имат ли 100 дни толеранс новите управляващи?
Народно събрание избра Румен Радев за министър-председател на Република България и структурата на Министерския съвет. "За" гласуваха 124 народни представители, 70 – "против", 36 – "въздържал се".
Правителството се състои от министър-председател, четирима заместник-министър-председатели и 18 министри. Членовете на новоизбрания Министерски съвет с премиер Румен Радев положиха клетва пред 52-рото Народно събрание.
Румен Радев – избран за министър-председател на Република България: "Нямаме никакви илюзии за кризите и изпитанията, които стоят пред правителството – галопиращи цени, рекордни инфлация и дефицит, проблеми, очертаващи се големи с бюджета, липсващи реформи, тежка глобална икономическа и енергийна криза и ескалиращи конфликти. Сред основните цели на нашата политическа сила това е ускорено развитие и модернизация на страната и гаранцията за сигурността и благоденствието на българските граждани. За постигане на тези цели ще работим за разграждане на завладяната страна от олигархичния модел и възстановяване на справедливостта. В тази посока ще се придържаме към всеобхватната ни програма за ликвидиране на олигархичния модел, контрол върху държавното управление и медиите, пресичане на достъпа до публични ресурси и рекетите върху бизнеса, утвърждаване на върховенството на правото."
Тома Биков – ГЕРБ-СДС: "Ние няма да подкрепим този кабинет, но ще гласуваме "въздържал се" и ще обясня защо. Гласуваме "въздържал се" не "против", защото на първо място, както винаги сме казвали уважаваме вота на българските граждани, независимо какъв е той и в каква посока."
Джевдет Чакъров – ДПС: "Хубав ден ви пожелавам, сега на парламентарна група ще обсъдим и ще имате нашата позиция."
Ивайло Мирчев – "Демократична България": "Да ви изглежда днес този модел притеснен, г-н Радев. На първия ред е Пеевски. Гледа по същия начин както гледаше и преди със същата увереност. Вдясно представители на ВСС гледат по същия начин, подчинени както и преди."
Асен Василев - председател на "Продължаваме Промяната": "Това, което виждаме до момента е, че демонтажът на този етап се отлага. Надяваме се не за дълго. Два пътя има пред вас, надявам се да изберат този, който води към доброто на България и към стабилно управление."
Костадин Костадинов - председател на "Възраждане": "Възраждане" разбира се няма да подкрепи този кабинет, защото има идеологически различия. Ние искаме България да е суверенна и независима държава. Искаме да имаме своя собствена валута. Искаме да имаме собствена силна икономика, искаме българските граждани да се завръщат в България, а не да емигрират."