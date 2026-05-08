Кабинетът на Румен Радев пое властта. Новото правителство положи клетва пред Народното събрание. В Министерския съвет се състоя офицална церемония по приемане и предаване на властта
Приемането на нов бюджет е основният приоритет за новия финансов министър Гълъб Донев

Приемането на нов бюджет е основният приоритет за новия финансов министър Гълъб Донев, а големият въпрос е какво е реалното състояние на фиска. В момента тече церемония по предаването на властта във финансовото министерство между бившият служебен министър Георги Клисурски и вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев.

До този момент Донев не е коментирал конкретно какво точно ще бъде заложено в новия бюджет, който ще бъде приоритет за правителството и се очаква да бъде приет до края на юни. Той каза, че първо ще се запознае с реалното състояние на държавата и след това ще прави коментари.

Вчера беше изслушан служебният финансов министър Георги Клисурски по искане на „Прогресивна България“ в Народното събрание. Той каза, че към края на април консолидираната фискална програма показва дефицит от 1,7 милиарда евро, или 1,4% от брутния вътрешен продукт на страната, което е рекорд за последните 15 години, според Фискалния съвет.

Това обаче не се дължи на държавния бюджет, който завършва с нулев дефицит, а на недостига на средства в общините, бюджетите на здравната каса и на държавното обществено осигуряване.

Гълъб Донев, финансов министър: „Нека да видим какво е реалното финансово състояние на държавата. То не е цветущо, така че нека да се направи един задълбочен анализ и ще ви кажа какви ще бъдат първите стъпки. Най-вече – една много добра фискална дисциплина.“

– Кажете, ще трябва ли да има и съкращения? Какви мерки ще бъдат предприети?

- Ще бъде внесен проектозакон по тази проблематика, така че хората да бъдат спокойни."

Както синдикатите, така и бизнесът очакват, че ще се върви и към фискална консолидация към този бюджет, който ще бъде приет в средата на годината.

