Смяна на властта в МВР: Иван Демерджиев отново поема вътрешното ведомство

Ключова смяна и в МВР. Начело на ведомството се завръща Иван Демерджиев, който няколко дни стоеше на стола до Делян Пеевски в Народното събрание.

Досегашният служебен вътрешен министър Емил Дечев и новият вътрешен министър Иван Демерджиев влязоха в кабинета на министъра, където ще проведат разговор. След това се очакват и техните изявления.

Смяната в МВР е една от ключовите, предвид и приоритетите, които премиерът Румен Радев очерта тази сутрин в Народното събрание – ефективно противодействие на престъпността и разпространението на наркотиците сред младите хора.

Разбира се, към МВР са насочени и погледите във връзка с обещаната ревизия на досегашното управление на страната и евентуалното търсене на отговорност за установени закононарушения.

