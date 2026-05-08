Новият министър на културата Евтим Милошев: Не идвам като вълшебник, но с морал, амбиция и задачи

Влизам в кабинет и в министерството, в което през последните 15 години съм идвал винаги от обратната страна – не на властта, а от страната на неправителствените организации. Вярвам, че заедно можем да свършим отлична работа. Имаме прекрасни отношения с маестро Тодоров“, каза новият министър на културата Евтим Милошев, след като символично „прие“ поста от маестро Найден Тодоров.

„Вярвам, че приемствеността ще бъде добър знак за Министерството на културата (МК). Така че да си пожелаем на добър час. Разбира се, не идвам като вълшебник, но идвам с морала и с амбиция и задачи, които седят пред нашия тъй изстрадал сектор“, каза той.

„Идвам с амбицията да има видимост, да има диалог и да има по-добри дни за българската култура в момент, в който икономическата обстановка, вътрешнополитическата и най-вече геополитическата обстановка предполагат процеси, свързани с доста по-сложни варианти за решение“, заяви Милошев.

„Нашата задача е българската култура. Културата, която ни е направила нация, една от най-старите, да не кажа най-старата нация или държава в Европа. С хилядолетна история. Мисля, че само Сан Марино има претенцията да е държава с име преди България. Така че в основата на всичко това и на това дълголетие е била културата, духовността. Отговорността и ангажиментът са огромни, но тепърва ще говорим за всичко това“, каза още министърът.

„Чувствам се много спокоен в какви ръце оставям МК. Министър Евтим Милошев не е за първи път във висшата държавна администрация. Той е бил член на Министерския съвет и като такъв познава както трудностите, така и възможностите в администрацията. В същото време, той е от нашата гилдия. Тоест, можем да сме щастливи, че той не само ще администрира добре културата, но и ще проявява разбиране към нея – нещо, което е изключително важно за културния сектор“, каза Найден Тодоров.

„През последните дни се случиха слухове – измамни и фалшиви внушения, чието цел беше да го дискредитират. И трябва да знаем, че това никога не може да бъде успешно и неговият избор за министър на културата е именно възтържествуване на справедливостта“, каза още Найден Тодоров.

„Господин министър, няма да бъде лесно. Намираме се в едно време, в което финансите за културата не достигат, управляващите сякаш не я виждат. А в цялото това време културният сектор бушува. Ние сме се старали да подготвим, и ние ще поговорим след малко за това, каквото можем, за да улесним вашата работа“, каза Тодоров на своя приемник.

„Подготвил съм Ви два законопроекта. Единият е за Българското национално радио (БНР) – за да спасим бедстващите състави на БНР, а другият е за промяна на делегирания бюджет в сценичните изкуства, за да можем да внесем някаква нормалност в тях. За късмет, това, което беше през последните пет години – една непрекъсната смяна на правителства, веднъж, а понякога и два пъти годишно – вие имате шанса за четиригодишен хоризонт“, каза Найден Тодоров.

„И съм убеден, че за тези четири години, накрая, ще можем да видим културата, която вече не е в процес на оцеляване, а ще бъде това, което заслужава да бъде – визитна картичка на България“, каза още Тодоров.

„Поемам ангажимента всичко това да бъде видимо, секторът да се запознае и да продължим практиките и трудът, които са положени, до успешен край и до решения, които ще доведат до спокойствие в сектора. Нашите контакти ще продължат. Вярвам, че ще покажем добър модел“, каза Евтим Милошев.