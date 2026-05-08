Кабинетът на Румен Радев пое властта. Новото правителство положи клетва пред Народното събрание. В Министерския съвет се състоя офицална церемония по приемане и предаване на властта

Туроператори отчитат спад на резервациите с между 20 и 25% от избухването на войната в Иран

Световна асоциация на авиопревозвачите: Най-засегнати са превозвачите от Персийския залив

В Прованс или на Сен Тропе, вместо в Дубай или Бали – тази година летните отпуски на много европейци се очертават като „близки до дома“. Предупрежденията, че Европа разполага със самолетно гориво само за няколко седмици, създават паника както сред авиокомпаниите, така и сред туристите.

Френските туроператори отчитат спад на резервациите с между 20 и 25% от избухването на войната в Иран.

Патрис Карадек, председател на Съюза на френските туроператори: „Подготвени сме, че ни предстои трудно лято.“

Скокът на цените на петрола и съответно на горивата е накарал туристите да предпочетат пътувания на по-кратки разстояния.

Средно със 100 евро е поскъпнал билетът за презокеански полет. Повишение има и при полетите на къси разстояния. Макар да не е настъпил фактически недостиг на самолетно гориво, блокадата на Ормузкия проток и неяснотата кога ще приключи тя оставят следа върху туризма. Колапс на сектора като по време на COVID-19 засега не се очаква.

Уили Уолш, генерален директор на Световната асоциация на авиопревозвачите: „По време на пандемията границите бяха затворени и се стигна до тотално спиране на международните пътувания. Сега най-засегнати са превозвачите от Персийския залив.“

Проучване във Франция показва, че 71% ще предпочетат да почиват в страната тази година, а едва 9% планират да напуснат континента. Променят се и навиците на туристите – те искат екзотична ваканция, но без риск полетът им да бъде отменен.

Патрис Карадек, председател на Съюза на френските туроператори: „В момента хората са много по-склонни да пътуват на запад, отколкото на изток. Опитват се да избягват конфликтните зони, включително Близкия изток, който иначе е важен за пътуванията към Азия.“

Така държави от Карибския басейн се очертават като все по-желана дестинация тази година. Очаква се след края на конфликта да настъпи бум на пътуванията – явление, известно като „пътешествие за отмъщение“, когато хората просто искат да усетят свободата да пътуват, когато и където пожелаят.

