На първото заседание на новото правителство Румен Радев очерта основните приоритети

Премиерът Румен Радев очерта основните приоритети, по който ще работи новото правителство на първото заседание на Министерски съвет.

"Националната детска болница – национален приоритет. Заедно с министър Шишков, който намери решение за терен, очаквам ускоряване на изграждането на болницата, на нейното оборудване. Най-вече да имаме личен състав за нея, лекари, които от сега трябва да се залагат, паралелно със строителството", посочи министър-председателят.

Като приоритет той определи още пресичане на злоупотребите в НЗОК.

"Всички знаем за какво става въпрос. Не може повече да има тази срамна търговия с лекарства на гърба на болните хора и на техните близки. И трансформация, разбира се, на модела на българското здравеопазване."

Водещ приоритет за новия кабинет ще бъде свързаността.

"Повече свързаност, мобилизиране не само на публичния ресурс, но мобилизиране и на частен ресурс.Така че да изграждаме инфраструктура ускорено там, където държавата няма пари. Под формата на публично-частни партньорства и очаквам точно кои транспортни артерии, как ще се изграждат по тази система. Така че възможно по-бързо да решаваме липсата на адекватен транспорт и инфраструктура в България."

За енергийната система Радев коментира:

"Енергетиката трябва да работи така, че да гарантира максимално оползотворяване на нашите ресурси, за да имаме повече автономност, повече сигурност, надеждност и поносимост на сметките за електричество и на бизнеса и най-вече на българските граждани."

Ако продължаваме с тези темпове на намаляване на родното производство на храни, ние след още 5 години няма да имаме никакви продукти български на нашата трапеза, предупреди още премиерът.

"Да имаме работа за продоволствена сигурност и суверенитет. Така че аз очаквам да започнем обратния процес - на разширяване на българското производство на българската трапеза, на защита на българския производител под всички форми, които вие сте заложили в нашата програма. Това е усилие от всички нас, така че да направим всичко възможно да се пречупи тренда на растящите цени, особено на стоките, хранителните стоки от първа необходимост."

Премиерът предупреди, че предстои "изключително много работа" по бюджета.

"Също така спасяване на плащането по Плана за възстановяване и устойчивост, не само спасяване на плащанията, но и извършване на реални реформи, които са заложени в този план. И разбира се, избор на нов Висш съдебен съвет, където ние имаме много важна роля с внасянето на нашия законопроект за промени в Закона за съдебната власт. Но това не са единствените приоритети и неотложни действия. Ние се ангажирахме с нашата програма за разграждане на олигархичния модел, а това означава много неща. Това означава едно енергично и решително правителство, което може да бъде двигател на борбата с корупцията. Разбира се, не може да бъде неин завършек, за това трябва и решителна и независима прокуратура. Но правителството ще прави всичко възможно, така че да пресича, да разследва корупционни престъпления и закононарушения и да събира годни за съда доказателства. Защото това ще върви паралелно с нашите усилия съвместно с Народното събрание за избор на нов, независим, легитимен главен прокурор. Ние също така се ангажирахме, че ще работим за промяна на бизнес средата в България, за привличане на повече инвестиции, за повече дигитализация и по-голям брой електронни услуги, за намаляване на регулациите. Сега трябва ясен план и категорични действия как точно ще изпълним това, което обещахме. И разчитам на активното съдействие на всички министерства, не само двете икономически министерства и също така на иновациите и дигиталната трансформация."

Трябва да направим всичко възможно да се ускори модернизацията на българската армия, каза пред министрите Радев.

"Да решаваме големия проблем пред нея с некомплекта на личния състав, а МВР да се заеме с най-важната си дейност. Борбата срещу престъпността, борбата с катастрофите по пътищата, борбата с корупционните престъпления и днес неслучайно подчертах пред парламента наркоразпространението сред младите хора, което е заплаха за нашата национална сигурност."

Правосъдната реформа не се изчерпва със смяната на главния прокурор, подчерта Радев.

"И аз очаквам да внесем поетапно нашите продължения, които са в резултат на нашата цялостна, всеобхватна визия за съдебна реформа, да ги внасяме в парламента, оттам те да се претворяват в закони, а законите в действие. Така че да видим повече справедливост, по-бързо, по-достъпно и по-справедливо правораздаване в България."

Относно външната политика министър-председателят обобщи:

"Външна политика, която да гарантира нашия суверенитет, да гарантира повече конструктивност и български позиции и отстояване на българските интереси в съюзите, в които членуваме."

Засегната беше и темата с образованието.