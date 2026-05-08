Енчо Керязов пое поста на спортен министър от Димитър Илиев

Димитър Илиев официално предаде поста министър на младежта и спорта на своя наследник Енчо Керязов по време на церемония в столицата.

"За мен е истинско удоволствие да предам поста на г-н Енчо Керязов. Познавам Енчо като човек, който се грижи за спорта и за децата на България. На добър път! Накарайте ни да се гордеем с Вас“, заяви Димитър Илиев.

От своя страна новият министър подчерта, че приема позицията с ясното съзнание за отговорността към бъдещето на българския спорт и младите хора. Керязов заяви, че ще постави акцент върху превенцията сред децата, както и върху активното сътрудничество с институциите и местната власт.