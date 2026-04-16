Тръмп обяви 10-дневно примирие между Израел и Ливан
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов...
Почина композиторът Кирил Икономов
Критична ситуация по Дунав: Спряна поръчка за пръскане срещу комари застрашава здравето

от БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
комари
Критична остава ситуация по поречието на Дунав заради спряна от здравното министерство обществена поръчка за пръскане срещу комари. От Асоциацията на Дунавските общини предупреждават, че ако до края на април държавата не разпореди превантивна обработка на ларвицидните биотопи на комарите, здравето на над 800 хиляди българи в крайдунавския регион ще бъде изложено на сериозен риск. За проблема Асоциацията ще сезира и Световната здравна организация.

За авиационното пръскане срещу комари по Дунав са предвидени 1 милион евро, но вместо още в края на март да започне третирането на площите, обществената поръчка е спряна по правни причини. Един от мотивите е липса на прозрачност за терените, които трябва да се обработят. Последиците обаче могат да са катастрофални за здравето на хората, екологията и икономиката, предупреждават от Асоциацията на Дунавските общини.

Д-р Димитър Стефанов – кмет на Община Тутракан: „12 % от комарите по поречието на Дунав са маларийни – това не значи, че има малария, самият комар трябва да е заразен, но ето я предпоставката, над 6 % вече е тигровият комар, който разпространява Западно нилската треска. Затова отправям апел към министър-председателя и министъра на здравеопазването да излязат и да кажат, че поемат отговорност, включително и съдебна за случаите, които биха възникнали в България, а те ще възникнат, да знаете.“

Времето е ключов фактор за ограничаване популацията на комарите.

Пенчо Милков – кмет на Община Русе: „Ако се чака нова обществена поръчка това ще препятства третирането на ларвите на комарите. Нашето третиране имагоцидно ще бъде палиативна мярка и това би поставило в риск хората.“

Проблемът може да се превърне в трансграничен, ако не се обработи българският участък на реката.

Милен Дулев - кмет на Община Белене: „Става въпрос за целия Дунав. Нагоре Германия, Австрия, Сърбия и те ще имат занапред такива проблеми.“

Нина Стоименова – зам.-кмет на Община Силистра: „Апелирам държавата да се намеси по най-адекватния начин, да намери правното основание това нещо да не се повтаря и да намери финансовия ресурс за подпомагане в този тежък момент.“

Хората по поречието на Дунав са свикнали с дискомфорта от комарите през лятото, но този път той ще е най-малкият им проблем.

Добрина Барбукова: „Носят зарази, плюс това аз съм алергична, подувам се цялата.“

За да се избегне епидемиологичният риск кметовете на Дунавските общини настояват за спешна среща със служебното правителство още във вторник.


