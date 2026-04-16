Краткотрайни валежи с гръмотевици до края на седмицата

През следващите дни в страната ще има краткотрайни валежи на места с гръмотевчна дейност, но в неделя до обяд, валежите навсякъде се очаква да спрат. Преди това, тази нощ вятърът почти навсякъде ще отслабне и сутринта на отделни места в низините и котловините ще има условия за мъгли. Минималните температури ще бъдат между 4° и 10°, в София – около 9°.

Повече облаци ще има утре главно над Южна България. На отделни места в югозападните райони, ще има слаби превалявания. Привечер от северозапад облачността ще се увеличи и ще започнат валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, по-ниски по Черноморието от 13°- 16°, в София – около 20°.

И в планините ще има валежи от дъжд, главно в Рило-Родопската област, а по най-високите върхове – от дъжд и сняг. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури по върховете ще бъдат от 1° на Мусала, до 4° на Черни връх.

В западните части от Европа и на Британските острови ще има валежи от дъжд. Ще превали и в Германия, Чехия, Югозападна Полша, както и в южните части от Италия. Дъжд ще вали и на Балканите, главно над западните и северните райони. С повече слънчеви часове ще остане в югоизточната част от полуострова.

У нас в събота на много места в страната ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът от север-североизток ще се усили и с него ще проникне по-студен въздух, а дневните температури слабо ще се понижат. В неделя преди обяд все още в Източна България ще превалява дъжд, но около обяд валежите навсякъде ще спрат.

В понеделник ще бъде слънчево, но през нощта срещу вторник и във вторник отново на много места ще започнат краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици.