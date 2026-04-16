Иран отново затвори Ормузкия проток
Преди вота в неделя: Членове на СИК-ове в Бургас напускат...
От ЦИК обясняват за дефектните бюлетини и за смяната на...
Електрически автобус помете три паркирани коли в Хасково...
Ден за размисъл преди предсрочния парламентарен вот на 19...
Краткотрайни валежи с гръмотевици до края на седмицата

У нас
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
През следващите дни в страната ще има краткотрайни валежи на места с гръмотевчна дейност, но в неделя до обяд, валежите навсякъде се очаква да спрат. Преди това, тази нощ вятърът почти навсякъде ще отслабне и сутринта на отделни места в низините и котловините ще има условия за мъгли. Минималните температури ще бъдат между 4° и 10°, в София – около 9°.

Повече облаци ще има утре главно над Южна България. На отделни места в югозападните райони, ще има слаби превалявания. Привечер от северозапад облачността ще се увеличи и ще започнат валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, по-ниски по Черноморието от 13°- 16°, в София – около 20°.

И в планините ще има валежи от дъжд, главно в Рило-Родопската област, а по най-високите върхове – от дъжд и сняг. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури по върховете ще бъдат от 1° на Мусала, до 4° на Черни връх.

В западните части от Европа и на Британските острови ще има валежи от дъжд. Ще превали и в Германия, Чехия, Югозападна Полша, както и в южните части от Италия. Дъжд ще вали и на Балканите, главно над западните и северните райони. С повече слънчеви часове ще остане в югоизточната част от полуострова.

У нас в събота на много места в страната ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът от север-североизток ще се усили и с него ще проникне по-студен въздух, а дневните температури слабо ще се понижат. В неделя преди обяд все още в Източна България ще превалява дъжд, но около обяд валежите навсякъде ще спрат.

В понеделник ще бъде слънчево, но през нощта срещу вторник и във вторник отново на много места ще започнат краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици.

#краткотрайни валежи #валежи и гръмотевици #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
ЦСКА срещу Левски в първия кръг от плейофите
2
ЦСКА срещу Левски в първия кръг от плейофите
Ватман черпи пътниците, които си купуват билет в трамвая
3
Ватман черпи пътниците, които си купуват билет в трамвая
В събота ще има купесто-дъждовна облачност, с краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици
4
В събота ще има купесто-дъждовна облачност, с краткотрайни,...
В Лудогорец останаха недоволни от програмата
5
В Лудогорец останаха недоволни от програмата
Андрей Гюров: Прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР
6
Андрей Гюров: Прокуратурата е започнала проверки на премиера,...

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
2
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
3
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
4
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
5
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
6
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби

Слънчево време в неделя, на места с краткотрайни валежи
Слънчево време в неделя, на места с краткотрайни валежи
Валежи и гръмотевици в съботния ден Валежи и гръмотевици в съботния ден
Чете се за: 02:37 мин.
В събота ще има купесто-дъждовна облачност, с краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици В събота ще има купесто-дъждовна облачност, с краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици
5530
Чете се за: 01:52 мин.
Краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици днес и утре Краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици днес и утре
7403
Чете се за: 01:52 мин.
Променливо време с валежи до неделя Променливо време с валежи до неделя
Чете се за: 02:30 мин.
Облачно със слаби валежи в четвъртък Облачно със слаби валежи в четвъртък
Чете се за: 01:45 мин.

Иран отново затвори Ормузкия проток
Иран отново затвори Ормузкия проток
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Машините за гласуване са проверени и инсталирани на 100% Машините за гласуване са проверени и инсталирани на 100%
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
От ЦИК обясняват за дефектните бюлетини и за смяната на членове на СИК-ове От ЦИК обясняват за дефектните бюлетини и за смяната на членове на СИК-ове
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Преди вота в неделя: Членове на СИК-ове в Бургас напускат в последния момент Преди вота в неделя: Членове на СИК-ове в Бургас напускат в последния момент
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Ден преди вота: Сандански, Петрич, Кресна и Благоевград с най-много...
Чете се за: 02:12 мин.
Регионални
Изборите в Турция: В Истанбул ще се гласува само в 7 секции
Чете се за: 02:50 мин.
Парламентарни Избори 2026
Трима души са в болница след тежка катастрофа между два автомобила...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Камион, натоварен с картофи, се преобърна на АМ "Тракия"...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
