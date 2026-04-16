Бетани Хюз отново снима в България - подготвя поредица за великите градове и София е един от тях

Бетани Хюз отново снима в България. След "Съкровищата на света", тя прави нова поредица - за великите градове. София е сред тях. Бойко Василев разговаря с прочутата историчка и авторка на документални филми. Цялото интервю ще видите след седмица в "Панорама", а сега ви предлагаме малка част от него.

- БНТ: Проф. Хюз, коя е най-голямата тайна, която открихте в България?

- Тук съм от седмица. Както знаете, идвах и преди, много пъти. Днес снимах Древна Сердика. Не знаех, че София има това невероятно преживяване с добавена реалност. Разхождате се из града като археолог или като турист с телефон и изведнъж се пренасяте назад във времето. Това ми беше голямата изненада тази седмица. Дойдох в България, защото имате изключително богато археологическо наследство. Толкова вдъхновяващо. Говорим не само за векове, а и за хилядолетия. Различни култури са оставили следи тук. Виждам, че българите се гордеят с дълбоките си корени. За мен, като историк и автор на филми, е много интересно да идвам в България. И да, радвам се, когато виждам колко много българи гледат историческите ни програми. Хората идват при нас, искат да се снимат с бебета, с майка и с приятели, интересуват се от своята история. Това дава надежда."