От първо лице: Над 18 са загинали при масирана руска атака в Украйна

Русия извърши най-масираната атака срещу Украйна от началото на годината. Най-малко 18 души са загинали, ранените са над 100. Сред жертвите има и деца. Украинският президент съобщи, че срещу Украйна са били изстреляни над 700 дрона и 19 балистични ракети. Основни мишени са били Киев, Одеса и Днипро.

В Одеса е обявен ден на траур след последните удари, при които загинаха 9 души и 23 са ранени. В града продължават действията по разчистване и оценка на щетите. След Великден се наблюдава засилване на въздушните атаки срещу Украйна в района на Измаил, където сега през последните денонощи също имаше въздушни удари и активиране на системата за противовъздушна отбрана. Тежка вест дойде и за българската общност в Украйна. Потвърдена е гибелта на щаб сержанта Виктор Сакали от село Табаки, Болградски район.

Вижте повече във включването на Мария Плачкова.