Денят на Конституцията събра всички конституционни съдии от 1991 г. насам във Велико Търново

В Деня на Конституцията Конституционният съд отбеляза 35-ата година от създаването си. Във Велико Търново председателят на съда Павлина Панова събра всички конституционни съди от 1991 година до днес и отбеляза, че с дейността си са доказали отговорност към правилата, правото и гражданите. Президентът Илияна Йотова подчерта, че посегателството срещу Конституцията е посегателство срещу фундамента на държавата.

Точно преди 147 години е приета първата българска Конституция - Търновската, суспендирана 2 пъти и От галерия нарушавана безброй.

Павлина Панова, председател на Конституционния съд: "Търновската Конституция съдържа ценностите и принципите на ограничената законодателна власт и правовата държавност, но не разполага с независим съдебен орган, който да следи за тяхното съблюдаване. Контролът е само политически." Отбелязваме Деня на Конституцията във Велико Търново

Уроците на историята водят до решението в четвъртата българска Конституция, приета през 1991-ва да бъде предвиден Конституционния съд, който да пази основния закон.

Проф. Янаки Стоилов, конституционен съдия: "Това решение беше прието с голяма подкрепа и това се дължи на съзнанието на народните представители, че създаването на Конституционен съд превръща Конституция освен в политически и в пълноценен юридически акт."

Така за 35 години Конституционният съд отмени редица противоконституционни текстове и решения, взети не с юридически мотиви, а с политическа целесъобразност.

Павлина Панова, председател на Конституционния съд: "Съдът разви съдържанието на принципа на разделенито на властите, като подчерта, че власт възпира власт като използва дадените й прерогативи, преграждайки пътя на произвола при упражняването на държавната власт."

Конституционният съд дори отмени промени в самата Конституция, защото противоречат на принципите на правовата държава.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Днес неизброими и десетки са онези, които се смятат за големи специалисти за реформа в правосъдната ни система. Да атакуваш Конституцията означава да атакуваш фундамента на държавата. Убедихме се, че тези посегателства поглъщат всеки, който неразумно ги прави, но горчивите плодове берем всички ние. Последните поправки в Конституцията са крещящ характер, една немалка част са отхвърлени от Конституционния съд, а другите, които все още съществуват - те не само, че не работят и затрудняват работата на институциите, но казват нещо тревожно, обидно и вредно на българските граждани, че Конституцията всеки може да я променя както иска."

А правата са гарантирани, когато пазителите на Конституцията отстояват правовия ред и не допускат никой да се поставя над закона.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Струва си именно днес да си припомним, че България избира Европа още първите дни след своето освобождаване от османската империя и че този избор беше потвърден отново след освобождението ни от тоталитарния комунизъм по съветски образец с приемането на Конституцията от 12 юли 1991 година. И Търновската конституция, и тази на демократичните промени след 89 година изразяват дълбок стремеж на българския народ - да живее в свободно и справедливо общество."

С решенията си Конституционният съд показва, че държавността може да се отстоява чрез право, а не със сила.