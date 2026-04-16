Малена Замфирова се възстановява бързо след тежката травма

Възстановяването на Малена Замфирова върви много добре и се очаква тя да се завърне на познатото високо ниво още през следващия сезон. В профила си в Инстаграм Малена пусна кадри от рехабилитацията си след тежката операция заради инцидента, който претърпя.

Добрите новини за лечението на 16-годишната сноубордистка съобщиха нейният брат и бронзов олимпийски медалист Тервел Замфиров, както и личният им треньор и техен баща Анатолий Замфиров. Те бяха наградени за спортист и треньор №1 за месеците януари и февруари. Двамата настояват за държавна подкрепа за модерна спортна инфраструктура за подготовка на състезателите.