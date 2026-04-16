Французин спечели в благотворителна томбола картина на Пикасо за 1 милион евро

Французин спечели картина на Пикасо на стойност 1 милион евро на благотворителна томбола с билети от само 100 евро. Портретът „Глава на жена“ е рисуван от Пикасо през 1941 г. Жребият определи той да отиде при 59-годишен софтуерен инженер от Париж.

Томболата „Един Пикасо за 100 евро“ се организира за трети път от 2013 г. насам в подкрепа на различни благотворителни каузи. Тази година бяха продадени рекордните 120 хиляди билета. Остатъкът от събраните общо 12 милиона евро ще бъдат дарени на водеща френска организация за изследване на болестта на Алцхаймер.