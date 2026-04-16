Правителството обяви война на търговията със здраве

Служебният премиер Андрей Гюров се обяви срещу търговията със здраве. В началото на днешното правителствено заседание той отново постави темата за злоупотребите в здравеопазването и огромните разлики в цените на едно и също лекарство.

Гюров припомни случаят, при който за едно и също лекарство закупено от една болница за 24 хиляди лева, а от друга за 125 хиляди. Преди минути здравният министър Михаил Околийски заяви, че министерството работи по промяна на две наредби, с които тази порочна практика да бъде прекъсната.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "В същото време българският пациент е на първо място в Европа по доплащане за здравеопазване. И това не е съвпадение, това е система, която позволява да се печели от болката и от здравето на българските граждани. В такъв случай проблемът е не само икономически, не е само финансов, дори не е само политически проблем, това е един морален проблем. И това е една червена линия, която българското общество каза, че не може повече да бъде прекрачвана."