Дипломатически усилия: Посредници от Пакистан в опит за продължаване на преговорите между САЩ и Иран

Иран и Съединените щати са постигнали напредък, но различията остават – това e заявил високопоставен ирански представител, цитиран от Ройтерс. Белият дом съобщи, че разговорите за евентуален втори кръг преговори между Вашингтон и Техеран продължават и са продуктивни, но все още няма конкретна дата. Двуседмичното примирие изтича на 22 април. Пакистан и Иран обсъждат днес в детайли съобщенията между Иран и САЩ, разменени от неделя насам с цел удължаване на прекратяването на огъня.

Продължават усилията на Пакистан за насрочване на нов кръг преговори между САЩ и Иран. Началникът на Генералния щаб на Пакистанските въоръжени сили – влиятелният фелдмаршал Асим Мунир, се срещна в Техеран с иранския външен министър Абас Арагчи и председателя на парламента Мохамад Галибаф.

Според високопоставен ирански представител посещението на Мунир в иранската столица е допринесло за преодоляване на някои от различията, но ядреният въпрос остава главният препъни камък. След вчерашната си визита в Саудитска Арабия за консултации в Катар пристигна пакисатнският премиер Шехбаз Шариф.

Тахир Андраби, говорител на пакистанското външно министерство: "Наложително е страните да спазват ангажимента си за прекратяване на огъня. Пакистан ще продължи да помага за улесняване на диалога в бъдеще."

Вашингтон отправи послание към иранското военно ръководство.

Пийт Хегсет, министър на отбраната на САЩ: "Ние ви наблюдаваме, нашите и вашите военни способности не са еднакви. Това не е честен бой. Знаем какви сили придвижвате и къде. Докато вие се окопавате, ние ставаме по-силни. Нямате отбранителна индустрия и не можете да подсилите вашите офанзивни и дефанзивни способности."

Иранският президент Масуд Пезешкиян потвърди, че Техеран не иска война и подкрепя диалога, но осъди американско-израелските удари срещу граждански обекти.

Масуд Пезешкиян, президент на Иран: "Когато атакуват училища и родилни отделения в болниците, те не зачитат никакви хуманни принципи. Това е срамно и светът трябва да го види. Те твърдят, че ние сме терористи, но те са истинските терористи, които избиват всеки, където и когато си поискат."

В очакване на евентуален нов кръг преговори в Техеран реакциите са разнопосочни.

Лейла Шахализаде, жителка на Техеран: "Не мисля, че искат тази война да продължи, защото тя струва твърде скъпо на американците." Амин Олах Алави, жител на Техеран: "Повечето хора не искат тези преговори, защото много кръв изтече и при 12-дневната, и при 40-дневната война. Искаме отмъщение."

На фона на двойната блокада – на Ормузкия проток и на иранските пристанища, САЩ заплашиха да санкционират страните купувачи на ирански петрол. Вашингтон призова Китай да спре покупките докато трае блокадата. САЩ няма да подновят и изтичащите изключения за покупки на блокиран в открито море руски и ирански петрол. Военен съветник на иранския върховен лидер Моджтаба Хаменей заплаши с потопяване американските кораби, които участват в блокадата на ирански пристанища.