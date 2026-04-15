Примирието в Близкия изток: Пакистанска делегация е на консултации в Техеран

Пакистански посредници в преговорите между Иран и Съединените щати пристигнаха в Техеран за консултации. Те ще се опитат да стеснят различията между враждуващите, съобщават източници на Ройтерс. Засега няма насрочена дата за нови разговори след провала на срещите в Исламабад миналия уикенд. Белият дом отрече Вашингтон да е искал удължаване на примирието.

Иран ще вземе решение за следващия етап от преговорите със САЩ след консултации с пакистанската делегация, водена от началника на пакистанската армия Асим Мунир, която пристигна в Техеран. Това съобщи информационната агенция Тасним.

Есмаил Багаи, говорител на външното министерство на Иран: "Размяната на съобщения продължава. От неделя, когато делегацията на Ислямска република Иран се завърна в Техеран, до днес, множество съобщения бяха разменени чрез пакистански посредник. Нашите позиции бяха ясно изразени както по време на преговорите, така и в рамките на тези разговори."

В същото време пакистанският премиер Шехбаз Шариф започна четиридневно посещение в Саудитска Арабия, Катар и Турция преди евентуален втори кръг на американско-ирански преговори. Според някои медийни съобщения, преговорите между Техеран и Вашингтон може да се състоят в края на следващата седмица.

"Светът трябва да е готов за два страхотни дни", коментира Доналд Тръмп. Той очаква още тази седмица американска и иранска делегация да подновят преговорите на четири очи.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Мисля, че краят е близо. Усещам, че войната скоро ще приключи. Ако сега се изтеглим, ще им трябват 20 години за да възстановят страната. Но ние още не сме приключили. Ще видим какво ще стане, но мисля, че много искат да има сделка."

Съединените щати са смекчили искането си за пълна забрана на ядрената програма на Иран и са предложили тя да бъде спряна за срок от 20 години. Според източници, запознати с преговорите, от Техеран са изразили готовност да замразят ядрената си дейност за 3 до 5 години. От Вашингтон настояват да им бъдат предадени всички налични количества обогатен уран. Иран иска отмяна на санкциите. Русия изрази готовност да приеме уран от Иран, но Вашингтон е против този вариант.

Иранските военни заплашиха корабоплаването в Персийския залив, Червено море и Оманския залив, ако военноморската блокада на Ормузкия проток продължи.Според американската страна нито един кораб не е нарушил забраната през първите 48 часа.Няколко медии обаче твърдят, че 8 танкера все пак са преминали успешно през морския маршрут.

Войната в Иран заплашва да повиши цените в Европа и другаде по света, заяви управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева.

Кристалина Георгиева, управляващ директор на МВФ: "Това, което също така осъзнаваме, е, че март беше труден месец, но април вероятно ще бъде още по-труден. Защо? Защото танкерите, които са тръгнали до 28 февруари, са достигнали дестинациите си и няма нови доставки."

Израел очаква двуседмичното прекратяване на огъня, договорено миналата седмица да бъде удължено, съобщава източник на Ройтерс.