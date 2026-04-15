Войната в Близкия изток: Все по-близо до мира?

"Светът трябва да е готов за два страхотни дни" - коментарът на Доналд Тръмп след като каза, че очаква тази седмица американска и иранска делегация да подновят преговорите на четири очи. Твърди се, че двете делегации може да се срещнат в Исламабад тази седмица, а пакистанска делегация пристига днес в Техеран, за да предаде съобщения от американската страна.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Мисля, че краят е близо. Усещам, че войната скоро ще приключи. Ако сега се изтеглим, ще им трябват 20 години за да възстановят страната. Но ние още не сме приключили. Ще видим какво ще стане, но мисля, че много искат да има сделка."

Тръмп продължава да бъде невъзмутим относно скока на цената на петрола и горивата заради затварянето на Ормузкия проток.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ще видите колко бързо цените ще паднат - веднага щом войната свърши."

Тръмп допълни и че е помолил китайския лидер Си Дзинпин да не изпраща оръжия на Иран, a той се е съгласил.

Противоречиви са съобщенията за ефикасността на американската блокада на Ормуз. Според американското военно командване, нито един кораб не е прекосил протока. Няколко медии обаче твърдят, че 8 танкера все пак са преминали успешно през морския маршрут.



Иранската армия заплаши, че ще блокира търговските маршрути през Червено море, Персийския залив и Оманско море, ако американската блокада на Ормузкия проток продължи... Иран няма излаз на Червено море, но вероятно ще разчита на подкрепата на йеменските бунтовници - хутите. В изявление, изчетено в ефира на иранската държавна телевизия, от армията посочиха още и че ще тълкуват всяко действие срещу ирански танкери и търговски кораби като нарушаване на примирието.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс каза, че недоверието между Вашингтон и Техеран няма как да бъде стопено за ден.

Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: "Иран не може да притежава ядрено оръжие и в момента водим преговори, за да се уверим, че това ще се случи. Интересното в случая е, че примирието е в сила вече шест или седем дни и то се спазва. Президентът не иска да сключи някакво малко споразумение. Той иска грандиозна сделка."

Ябълката на раздора отново бяха иранските ядрени амбиции - Съединените щати са смекчили искането си за пълна забрана на ядрената програма и са предложили тя да бъде спряна за срок от 20 години. Според източници, запознати с преговорите, от Техеран са изразили готовност да замразят ядрената си дейност за 3 до 5 години.

От Вашингтон настояват да им бъдат предадени всички налични количества обогатен уран, а Иран иска отмяна на санкциите.

Иранското външно министерство съобщава, че размяната на съобщения между двете страни продължава и след провала на преговорите. Твърди се, че е постигнато значително сближаване на позициите.