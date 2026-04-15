БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Тръмп намекна за възобновяване на преговорите с Иран

Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Запази

Джей Ди Ванс: Недоверието между Вашингтон и Техеран не може да се преодолее за една нощ

войната близкия изток поредният ултиматум тръмп иран
Слушай новината

Президентът Доналд Тръмп намекна, че преговорите за прекратяване на войната в Иран могат да бъдат възобновени тази седмица. През уикенда преговорите се провалиха, което накара Съединените щати да блокират иранските пристанища. Патовата ситуация породи съмнения относно перспективите за двуседмично примирие, което изтича следващата седмица. Иранската страна все още не е отговорила на коментарите на Тръмп.

Официални представители от Персийския залив, Пакистан и Иран заявиха, че преговорните екипи от Вашингтон и Техеран може да се върнат в Пакистан по-късно тази седмица, като все още не е договорена дата.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че между Вашингтон и Техеран съществува голямо недоверие, което не може да бъде преодоляно за една нощ. Той добави, че иранските преговарящи искат да сключат споразумение и че е оптимист.

Джей Ди Ванс - вицепрезидент на САЩ: „Никога не се знае. Съединените щати никога не са провеждали срещи на такова равнище с иранското правителство в продължение на 49 години. Това никога не се е случвало преди – нито при демократите, нито при републиканците. Разбира се, има много недоверие между Иран и Съединените щати. Проблемът не може да бъде решен за една нощ. Но мисля, че хората, които седяха срещу нас, искаха да сключат сделка. Президентът на Съединените щати ни каза да отидем там и да преговаряме с добра воля — това направихме и ще продължим да го правим.“

#Доналд Тръмп #война в Близкия изток #Джей Ди Ванс #САЩ

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ