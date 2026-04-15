Тръмп намекна за възобновяване на преговорите с Иран

Президентът Доналд Тръмп намекна, че преговорите за прекратяване на войната в Иран могат да бъдат възобновени тази седмица. През уикенда преговорите се провалиха, което накара Съединените щати да блокират иранските пристанища. Патовата ситуация породи съмнения относно перспективите за двуседмично примирие, което изтича следващата седмица. Иранската страна все още не е отговорила на коментарите на Тръмп.

Официални представители от Персийския залив, Пакистан и Иран заявиха, че преговорните екипи от Вашингтон и Техеран може да се върнат в Пакистан по-късно тази седмица, като все още не е договорена дата.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че между Вашингтон и Техеран съществува голямо недоверие, което не може да бъде преодоляно за една нощ. Той добави, че иранските преговарящи искат да сключат споразумение и че е оптимист.