Тръмп намекна за възобновяване на преговорите с Иран
Джей Ди Ванс: Недоверието между Вашингтон и Техеран не може да се преодолее за една нощ
Президентът Доналд Тръмп намекна, че преговорите за прекратяване на войната в Иран могат да бъдат възобновени тази седмица. През уикенда преговорите се провалиха, което накара Съединените щати да блокират иранските пристанища. Патовата ситуация породи съмнения относно перспективите за двуседмично примирие, което изтича следващата седмица. Иранската страна все още не е отговорила на коментарите на Тръмп.
Официални представители от Персийския залив, Пакистан и Иран заявиха, че преговорните екипи от Вашингтон и Техеран може да се върнат в Пакистан по-късно тази седмица, като все още не е договорена дата.
Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че между Вашингтон и Техеран съществува голямо недоверие, което не може да бъде преодоляно за една нощ. Той добави, че иранските преговарящи искат да сключат споразумение и че е оптимист.
Джей Ди Ванс - вицепрезидент на САЩ: „Никога не се знае. Съединените щати никога не са провеждали срещи на такова равнище с иранското правителство в продължение на 49 години. Това никога не се е случвало преди – нито при демократите, нито при републиканците. Разбира се, има много недоверие между Иран и Съединените щати. Проблемът не може да бъде решен за една нощ. Но мисля, че хората, които седяха срещу нас, искаха да сключат сделка. Президентът на Съединените щати ни каза да отидем там и да преговаряме с добра воля — това направихме и ще продължим да го правим.“