След началото на морската блокада: Обсъжда ли се втори кръг от преговори между САЩ и Иран?

19 часа след началото на блокадата на иранските пристанища от страна на Съединените щати растат съобщенията, че Вашингтон и Техеран са на прага на нови преговори. Това доведе до слабо понижение на цените на петрола на азиатските пазари. Цената на суровия петрол сорт "Брент" падна под психологическата граница от 100 долара и тази сутрин се търгуваше за малко над 97 долара за барел.

Морската блокада на Иран е в ход, влошавайки още перспективите за световните доставки на петрол. Но има и добра новина – Вашингтон и Техеран изглежда се готвят за нов кръг преговори. Според няколко източника на Ройтерс, американските и иранските преговорни екипи може би ще се върнат в Исламабад още тази седмица, за да подновят разговорите. Ще проработи ли наистина планът на Доналд Тръмп да накара Иран да преговаря чрез икономически натиск?

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Обадиха ни се правилните хора, подходящите хора и искат да работим за сделка."

Според Тръмп, вицепрезидентът Джей Ди Ванс, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са свършили "много добра работа" на преговорите с Иран в Исламабад през уикенда, въпреки липсата на споразумение.

Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: "Топката е изцяло в тяхното поле... иранците ще определят какво ще стане оттук нататък. Сега упражняваме и допълнителен икономически натиск върху тях чрез блокадата върху износа им на петрол през Ормузкия проток. Така че имаме много карти, имаме лостовете за натиск и ще видим как ще отговорят иранците."

Отказът на Иран да отвори Ормузкия проток е "икономически тероризъм към целия свят", добави Ванс. Американските военни не дават много подробности как точно прилагат блокадата на ключовия за световната търговия с петрол воден път. Според Централното командване на Въоръжените сили на Съединените щати тя обхваща всички плавателни съдове влизащи или напускащи иранските пристанища в Персийския и Оманския залив.

Арсенио Домингес, генерален секретар на Международната морска организация: "В момента, заради конфликта преминаването на кораби през тези коридори не е безопасно и това спира корабоплаването. Но от правна гледна точка, в съответствие с международното право, никоя държава няма право да ограничава свободата на корабоплаването през проливи, които се използват за глобален транспорт."

снимки: БТА, БГНЕС

Блокадата предизвика поредната вечер на демонстрации в подкрепа на режима в Техеран. Но въпреки действията на Съединените щати, данни от три сайта за проследяване на трафика в реално време показват, че китайският танкер "Rich Starry" е преминал днес през Ормузкия проток, натоварен с метанол от Обединените арабски емирства. Друг танкер пък навлиза в протока, за да зареди нефт от Ирак. И двата плавателни съда са обект на санкции от страна на Съединените щати.