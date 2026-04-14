След срещата в Исламабад: САЩ все още са склонни да преговарят с Иран

Съединените щати са склонни да продължат преговорите с Иран след срещата в Исламабад през изминалия уикенд. Източници, близки до преговорите, съобщават пред Ройтерс, че диалогът между двете страни продължава. Според Асошиейтед прес, вече се обсъжда нова среща.

Американският главен преговарящ, вицепрезидентът Джей Ди Ванс каза в интервю за "Фокс нюз", че по време на разговорите е имало напредък. На въпрос дали предстоят още преговори, Ванс отговори, че топката е в полето на Иран.

Вашингтон очаква Техеран да направи повече по отношение на отварянето на Ормузкия проток, добави Ванс. Американският президент Доналд Тръмп също намекна вчера, че Съединените щати все още са склонни да преговарят с Иран.

Блокадата на иранските пристанища от вчера е част от опитите на Съединените щати да принудят Иран да отвори Ормузкия проток и да приеме споразумение за край на войната, добави Тръмп.