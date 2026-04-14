БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

След срещата в Исламабад: САЩ все още са склонни да преговарят с Иран

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Запази
Снимка: БТА
Слушай новината

Съединените щати са склонни да продължат преговорите с Иран след срещата в Исламабад през изминалия уикенд. Източници, близки до преговорите, съобщават пред Ройтерс, че диалогът между двете страни продължава. Според Асошиейтед прес, вече се обсъжда нова среща.

Американският главен преговарящ, вицепрезидентът Джей Ди Ванс каза в интервю за "Фокс нюз", че по време на разговорите е имало напредък. На въпрос дали предстоят още преговори, Ванс отговори, че топката е в полето на Иран.

Вашингтон очаква Техеран да направи повече по отношение на отварянето на Ормузкия проток, добави Ванс. Американският президент Доналд Тръмп също намекна вчера, че Съединените щати все още са склонни да преговарят с Иран.

Блокадата на иранските пристанища от вчера е част от опитите на Съединените щати да принудят Иран да отвори Ормузкия проток и да приеме споразумение за край на войната, добави Тръмп.

#преговори в Исламабад #войната в Иран #преговори САЩ-Иран #войната в Близкия изток

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ