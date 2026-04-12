Без пробив на преговорите в Исламабад: САЩ и Иран не постигнаха споразумение

Биляна Бонева от Биляна Бонева
По света
Без пробив на преговорите в Исламабад: САЩ и Иран не постигнаха споразумение
Снимка: АП/БТА
Съединените щати и Иран не постигнаха споразумение на преговорите в Исламабад. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че Техеран не е приел американските условия, включително да спре ядрената си програма.

Според ирански медии преговорите са се провалили, заради прекомерните искания на Вашингтон. Към днешна дата няма компромис и за Ормузкия проток. Засега той остава блокиран. По-рано вчера Съединените американски щати обявиха, че два военни кораба вече са преминали през протока, като част от мисия за разминиране на военния път. Иран отрича това твърдение. Засега не е ясно дали ще има нов кръг от разговори.

Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: "21 часа работихме и проведохме редица съществени дискусии с иранците. Това е добрата новина. Лошата новина е, че не постигнахме споразумение. И според мен, това е много по-лоша новина за Иран, отколкото за Съединените щати. Показахме много ясно какви са нашите червени линии, за кои неща сме готови да се съобразим с тях, но те избраха да не приемат нашите условия. Връщаме се в Съединените щати без да сме постигнали споразумение."



#преговори в Исламабад #войната в Близкия изток #преговори

ТОП 24

На Велика събота: Благодатният огън слезе в храма на Божи гроб в Йерусалим
1
На Велика събота: Благодатният огън слезе в храма на Божи гроб в...
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
2
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
На закуска в Гърция: Ефектът след отварянето на пътя Рудозем – Ксанти
3
На закуска в Гърция: Ефектът след отварянето на пътя Рудозем...
Христос Воскресе! Великден е! – празникът на празниците
4
Христос Воскресе! Великден е! – празникът на празниците
В очакване на чудото: Благодатният огън ще слезе на Божи гроб
5
В очакване на чудото: Благодатният огън ще слезе на Божи гроб
За силата да продължиш напред - разказва един от машинистите, преживял катастрофата край Локорско
6
За силата да продължиш напред - разказва един от машинистите,...

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
2
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
3
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
4
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...
Дъжд и сняг за Великден
5
Дъжд и сняг за Великден
Задържаха петима за нелегален улов на над 16 000 морски таралежи в Гърция
6
Задържаха петима за нелегален улов на над 16 000 морски таралежи в...

Още от: Близък изток

Без пробив: Няколко часа продължават преговорите между САЩ и Иран в Исламабад
Без пробив: Няколко часа продължават преговорите между САЩ и Иран в Исламабад
Чудото на православния свят: Благодатният огън слезе в Йерусалим Чудото на православния свят: Благодатният огън слезе в Йерусалим
Чете се за: 02:32 мин.
На Велика събота: Благодатният огън слезе в храма на Божи гроб в Йерусалим На Велика събота: Благодатният огън слезе в храма на Божи гроб в Йерусалим
10547
Чете се за: 03:55 мин.
В очакване на чудото: Благодатният огън ще слезе на Божи гроб В очакване на чудото: Благодатният огън ще слезе на Божи гроб
Чете се за: 01:25 мин.
Преговорите в Исламабад: Светът е в очакване на пробив в отношенията между САЩ и Иран Преговорите в Исламабад: Светът е в очакване на пробив в отношенията между САЩ и Иран
Чете се за: 01:25 мин.
Ормузкият проток се очаква да е централна тема на преговорите между САЩ и Иран в Пакистан Ормузкият проток се очаква да е централна тема на преговорите между САЩ и Иран в Пакистан
Чете се за: 03:40 мин.

Водещи новини

Христос Воскресе! Великден е! – празникът на празниците
Христос Воскресе! Великден е! – празникът на празниците
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Христос воскресе, възвести българският патриарх Даниил пред катедралата "Св. Александър Невски" Христос воскресе, възвести българският патриарх Даниил пред катедралата "Св. Александър Невски"
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
32-часово примирие между Украйна и Русия за Великден 32-часово примирие между Украйна и Русия за Великден
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Без пробив на преговорите в Исламабад: САЩ и Иран не постигнаха споразумение Без пробив на преговорите в Исламабад: САЩ и Иран не постигнаха споразумение
Чете се за: 01:37 мин.
По света
След 9 дни 1 час и 32 минути в Космоса - мисията "Артемис...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Без пробив: Няколко часа продължават преговорите между САЩ и Иран в...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
12 000 евро укрити в пояс: Акция срещу купуването на гласове в...
Чете се за: 00:50 мин.
Регионални
Общински съветник от Разлог и член на СИК са арестувани за купуване...
Чете се за: 00:50 мин.
Регионални
