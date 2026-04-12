Без пробив на преговорите в Исламабад: САЩ и Иран не постигнаха споразумение

Съединените щати и Иран не постигнаха споразумение на преговорите в Исламабад. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че Техеран не е приел американските условия, включително да спре ядрената си програма.

Според ирански медии преговорите са се провалили, заради прекомерните искания на Вашингтон. Към днешна дата няма компромис и за Ормузкия проток. Засега той остава блокиран. По-рано вчера Съединените американски щати обявиха, че два военни кораба вече са преминали през протока, като част от мисия за разминиране на военния път. Иран отрича това твърдение. Засега не е ясно дали ще има нов кръг от разговори.

Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: "21 часа работихме и проведохме редица съществени дискусии с иранците. Това е добрата новина. Лошата новина е, че не постигнахме споразумение. И според мен, това е много по-лоша новина за Иран, отколкото за Съединените щати. Показахме много ясно какви са нашите червени линии, за кои неща сме готови да се съобразим с тях, но те избраха да не приемат нашите условия. Връщаме се в Съединените щати без да сме постигнали споразумение."





