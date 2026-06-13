БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Все по-близо до споразумение: Иран потвърди, че първоначалната сделка със САЩ е близо

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:52 мин.
Запази
Все по-близо до споразумение: Иран потвърди, че първоначалната сделка със САЩ е близо
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

След Съединените щати, Иран също потвърди официално, че двете страни са близо до сключване на споразумение за прекратяване на огъня. Според известните детайли по него до момента, то удовлетворява голяма част от исканията на Техеран. В замяна Съединените щати ще постигнат много малко отвъд отварянето на Ормузкия проток, коментира Ройтерс.

След десетки уверения от страна на американския президент Доналд Тръмп през последните месеци, че сделката за край на конфликта с Иран е близо, дойде и първото конкретно потвърждение от страна на Ислямската република. Външният министър Абас Арагчи коментира с пост в Екс, че споразумението "никога не е било толкова близо."

В интервю за държавната телевизия Арагчи уточни, че има съгласие за отваряне на Ормузкия проток за свободно преминаване на кораби от страна на Иран и вдигане на блокадата на иранските пристанища от страна на Съединените щати. Преговорите по други ключови теми, включително иранската ядрена програма, ще продължат на по-късен етап.

  • Абас Арагчи, министър на външните работи на Иран: "Преговорите, които ще доведат до край на войната, са предвидени да се проведат на два етапа. Първият етап е подписването на меморандум за разбирателство между Иран и Съединените щати. След това ще започнат преговорите за втория етап - за тях са предвидени 60 дни. На втория етап ще бъдат разгледани ядреният въпрос, заедно с въпроса за отмяната на санкциите срещу Иран и един-два други въпроса и ще бъде постигнато окончателно споразумение."

снимка: БТА

Има съгласие и за прекратяване на бойните действия на всички фронтове, включително в Ливан, добави Арагчи. Израел продължава ударите срещу цели на про-иранската групировка Хизбула в южната част на страната и вече обяви, че няма да е част от меморандума между САЩ и Иран.

Абас Арагчи, министър на външните работи на Иран: "Трябва ясно да заявя, че това споразумение има врагове, начело с ционисткия режим, и те търсят претекст, за да го провалят."

Източници на Ройтерс прогнозираха, че меморандумът меже да бъде подписан още утре в Женева от американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф. Но според Арагчи, подписването може да стане и дистанционно.

В очакване на дипломатическия пробив, от американското Централно командване на въоръжените сили съобщиха, че отново са свалили ирански дронове над Ормузкия проток. Те са били насочени към кораби опитващи се да преминат през ключовия воден път без разрешение.

#войната в Иран #САЩ - Иран #войната в Близкия изток

Водещи новини

Тежко остава състоянието на едното дете, пострадало с тротинетка в София
Тежко остава състоянието на едното дете, пострадало с тротинетка в...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Експерти за мерките по пътна безопасност: Наказанията са изчерпани, нужна е нова стратегия Експерти за мерките по пътна безопасност: Наказанията са изчерпани, нужна е нова стратегия
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Иван Шишков: За един месец разкрихме проблеми за стотици милиони и започнахме ключови инфраструктурни проекти Иван Шишков: За един месец разкрихме проблеми за стотици милиони и започнахме ключови инфраструктурни проекти
Чете се за: 07:10 мин.
У нас
EК потвърди, че ще предложи да бъде открита процедура за свръхдефицит за България EК потвърди, че ще предложи да бъде открита процедура за свръхдефицит за България
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Все по-близо до споразумение: Иран потвърди, че първоначалната...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
"София прайд" и "Шествие за семейството"...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
САЩ убиха лидера на венецуелски наркокартел
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Лили Иванова откри концерта "25 години БГ радио" (СНИМКИ)
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ