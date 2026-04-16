В опит за продължаване на преговорите: Пакистански посредници са в Техеран

Пакистан и Иран ще обсъждат днес в детайли съобщенията между Иран и САЩ, разменени от неделя насам, съобщава иранската агенция Tasnim.

Началникът на Генералния щаб на пакистанските въоръжени сили, фелдмаршал Асим Мунир, пристигна снощи в Техеран за консултации с цел подновяване на преговорите между Вашингтон и Техеран за прекратяване на конфликта.

На фона на продължаващата морска блокада на иранските пристанища САЩ заплашиха да санкционират страните, които купуват ирански петрол. Вашингтон призова Китай да прекрати покупките, докато трае блокадата.

Вчера иранската Революционна гвардия се закани, че ако блокадата продължи, Иран ще отвърне с блокиране на корабоплаването в Персийския и Оманския залив, както и в Червено море.