ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Сенатът на САЩ блокира опит за ограничаване на военните действия срещу Иран

Емилия Запартова
С мнозинство сенаторите подкрепиха курса на Тръмп като отхвърлиха резолюцията на демократите

Сенатът на САЩ гласува с 52 гласа "за" и 47 "против" за блокиране на резолюция, която би предотвратила по-нататъшни удари на САЩ срещу Иран без одобрение от Конгреса.

Така мнозинството от Сената на САЩ подкрепи военната кампания на президента Доналд Тръмп срещу Иран, гласувайки за блокиране на резолюция, предложена от демократите. Нейната цел беше да се спре войната, докато военните действия не бъдат разрешени от Конгреса.

Това беше четвъртият път, в който демократите налагат гласуване за подобни мерки от началото на войната. Всички те се провалиха пред лицето на противопоставянето на всички републиканци с изключение на сенатор Ранд Пол от Кентъки.

Пол беше единственият републиканец, гласувал в подкрепа на резолюцията при последното гласуване. Лидерите на Демократическата партия обещаха да продължат да повдигат въпроса за разрешаването на военните спорове, докато конфликтът не приключи или Конгресът не разреши продължаването на боевете.

