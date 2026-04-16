Дни преди вота: ЦИК показва инсталирането на машините

Три дни преди изборите ЦИК ще демонстрира пред медиите как се инсталират машините за гласуване за предстоящия в неделя предсрочен парламентарен вот.

Събитието ще се проведе в склада, където екипите на „Сиела Норма“ подготвят устройствата, а процесът се контролира от държавни експерти. Те проверяват генерирания хеш код, който гарантира автентичността на софтуера.

Още в петък машините за най-отдалечените райони на страната ще бъдат транспортирани под охраната на МВР. Последни ще бъдат инсталирани тези, предназначени за трите столични многомандатни района.

Общият брой на секциите в страната, в които ще се гласува с машини, е 9354.