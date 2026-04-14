Дни преди изборите: ЦИК организира ден на отворените врати

Мая Димитрова от Мая Димитрова
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Дни преди предсрочните парламентарни избори Централната избирателна комисия организира ден на отворените врати. Представители на комисията запознаха с гласуването с машина и на хартия младежи, които скоро са навършили 18 г.

Член на цик:
- Искате ли да гласувате?
- Да.
Член на цик:
- Вижте, че преференциите не са активни, първо трябва да изберете от тая колона партия или коалиция. Ако изборът го няма на първа страница, отидете на втора.

Член на цик: „Вземете бюлетината, сгънете я, само веднъж, вземете си картата и се върнете при секционната комисия.“

Урок по гражданска активност. 18-годишните, които имат думата за първи път. Вярата им, че бъдещето са те.

Виктория - 36 СУ "Максим Горки", гр. София: „Честно много се вълнувам. Искам да съм част от активните граждани и смятам, че това е много важно за всеки български гражданин, който има 18 години, да е активен в изборите.“

Венета Гешкова - 35 СУ "Добри Войников", гр. София: „В неделя ще ходя да гласувам за първи път. Ще отида и с удоволствие ще дам моя глас. От нас зависи бъдещето на България.“

Александър Ананиев: „Ще гласувам, защото е малко тъпо да не гласувам, защото други хора гласуват за мене.“

Когато политиката се случва, какво правят политиците виждат и 18-годишните. И това е отговорност.

- Интересуват ли се младите от политика според теб?

Александър Ананиев: Дано. Аз се интересувам.
- От кога?
Александър Ананиев: От миналата година.

Венета Гешкова - 35 СУ "Добри Войников", гр. София: „Като гледам хората около мен, хората в училище постоянно обсъждаме политиката в България.“

Когато отдавна порасналите не виждат смисъл да гласуват, какво казват на 18-годишното свое бъдеще?

Виктория - 36 СУ "Максим Горки", гр. София: „Хората смятат, че техният глас няма да промени нищо, което изобщо не е така и затова трябва всички да сме активни в изборите, защото всеки един глас прави промяната.“

