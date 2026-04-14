начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Министерство на енергетиката: Без дерогацията, България би се изправила пред риск от сериозни сътресения в горивния сектор

Страната ни получи шестмесечно удължаване на дерогацията за дружествата на "Лукойл"

До 29 октомври е удължен срокът на дерогацията за дружествата на "Лукойл" в България, съобщиха от Министерството на енергетиката.

"Новата отсрочка има съществено значение за осигуряване на предвидимост и стабилност на пазара, позволявайки извършването на трансакции с „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Лукойл България“ ЕООД, „Лукойл Авиейшън България“ ЕООД и „Лукойл България Бункер“ ЕООД", коментира министърът на енергетиката Трайчо Трайков.

Решението идва в момент на тежка глобална енергийна турбулентност и ще предотврати потенциално най-сериозната енергийна, икономическа и логистична криза, която България и регионът биха могли да преживеят в условия на ескалираща нестабилност в Близкия изток и силно ограничени доставки на петрол, допълват от ведомството.

Без удължаването, след 29 април 2026 г. България би се изправила пред непосредствен риск от сериозни сътресения в горивния сектор. Сред тях са пълно спиране на рафинерията в Бургас, блокиране на над 80% от стратегическите резерви, съхранявани в инфраструктурата на "Лукойл", прекъсване на доставките на 75% от дизела, 57% от бензина, 89% от авиационното гориво и 78% от бункерното гориво за българския пазар.

От енергийното министерство допълват още, че липсата на дерогация би могла да доведе до сериозни затруднения в работата на международните летища и рискове за съюзническата авиация в Черноморския регион, затваряне на значителна част от бензиностанциите в страната, рязък ценови натиск, недостиг на горива и потенциално социално напрежение, както и до повишен риск от технологични инциденти при внезапно спиране на рафинерията, с възможни екологични последици за Бургас и региона.

България подчертава, че дейността на дружествата на „Лукойл“ в страната се осъществява при засилен държавен надзор, чрез специален търговски администратор с разширени правомощия върху оперативните и финансовите процеси, задължително използване на държавно контролирана ескроу сметка, ежедневна и месечна отчетност към българските, европейските и американските институции и този механизъм гарантира пълна прозрачност, пълен контрол и нулев риск от заобикаляне на санкционните режими, пишат още от Министерството на енергетиката.

