След ерата Орбан: Как ще изглежда Унгария с лидер Петер Мадяр?

Два дни след победата на Петер Мадяр в Унгария, украинският президент Зеленски обеща да възстанови руските петролни доставки по нефтопровода "Дружба". И Украйна, и Европа приветстваха избора на унгарския народ, Русия се надява на прагматични отношения с новата власт. Но какви ще са първите стъпки на Петер Мадяр и как ще изглежда Унгария след ерата Орбан.

Улиците на Будапеща са огласени от популяризирания от Йоханес Брамс - унгарски танц на композитора Бела Келер, а туристите са пленени от звука на унгарското тарогато. Пленен е и светът от думите на Петер Мадяр - първият лидер в Унгария, който получава толкова масов кредит на доверие след падането на комунизма. В продължение на 3 часа Мадяр отговаря на въпроси какво след ерата Орбан. На вътрешнополитическата сцена - пълна смяна - започва от президента Тамаш Шуйок.

Петер Мадяр - лидер на Тиса: „Той не е президент на републиката. Ако не ме чува сега, защото току - що се е събудил, ще му кажа отново да подаде оставка."

Битка с корупцията до пълно изкореняване и създаване на антикорупционна агенция, обеща Мадяр.

Петер Мадяр - лидер на Тиса: „Затова сме най-бедната и корумпирана държава в Европа."

Обеща да спре временно обществената телевизия, за да гарантира безпристрастни новини. Унгарските институции са пълни с хора, лоялни на Орбан, но Мадяр бързо ще овладее инструментите на държавата.

Роберт Ласло - политически анализатор: „Виктор Орбан ще е по-слаб от всякога. И макар в продължение на 16 години тези хора да са му били лоялни, сега няма да имат нито една причина да продължават да бъдат." Смяна на властта в Унгария – защо това е важно?

На външнополитическата сцена първият въпрос е дали Мадяр ще вдигне ветото за заема за Украйна, който беше блокиран от Орбан заради спрените доставки на руски петрол по нефтопровода "Дружба".

Петер Мадяр - лидер на Тиса: „По отношение на Украйна и заема от 90 милиарда не знам какво точно е обсъждано. Ще се консултирам с европейските лидери. Лично аз съм съгласен Унгария да не участва в този заем, защото сме в трудна финансова ситуация."

Няма да има промяна и в позицията на Будапеща срещу присъединяването на Украйна в Евросъюза, докато се води война. Мадяр не обеща и категоричен отказ от доставките на руски петрол и газ с аргумента, че географията не може да бъде преначертана. За Русия и Съедиенените щати отговори в типично унгарски стил.

Петер Мадяр - лидер на Тиса: „Ако Владимир Путин се обади ще вдигна телефона, макар да не вярвам да го направи. Но няма аз да му се обаждам. Ако говорим бих му казал - да сложи край на убийствата и да спре тази война. Лично аз няма да се обадя на Доналд Тръмп, но ако той или друг от американската администрация се свърже с нас, ние сме на разположение. И се надяваме много, че на 23-ти октомври, на 70-тата годишнина от революцията през 56-та година, Доналд Тръмп да дойде."

Още в първия ден след вота стана ясно и каква съдба грози и бившия премиер на Северна Македония Никола Груевски. Името му беше споменато в отговор на въпрос за екстрадиция на бившият полски министър на правосъдието и заместника му.

Петер Мадяр - лидер на Тиса: „Унгария няма да е убежище за чужди престъпници. Това важи не само за тях, но и за г-н Никола Груевски, който също е осъден. Също така очакваме и от другите европейски държави да екстрадират унгарски политически претъпници. "

Петер Мадяр обеща и да ограничи мандата на премиерите до 2 и така да блокира възможно завръщане на Виктор Орбан.