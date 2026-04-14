Никола Николов – Паскал се призна за виновен за...
Чете се за: 03:00 мин.
Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат...
Чете се за: 02:55 мин.
Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1...
Чете се за: 01:05 мин.
Разбиха нова схема за купуване на гласове, разплащали онлайн
Чете се за: 01:20 мин.
Здравният министър: Заставаме зад исканията за увеличение...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След ерата Орбан: Как ще изглежда Унгария с лидер Петер Мадяр?

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
Чете се за: 04:45 мин.
След ерата Орбан: Как ще изглежда Унгария с лидер Петер Мадяр?
Снимка: БТА
Два дни след победата на Петер Мадяр в Унгария, украинският президент Зеленски обеща да възстанови руските петролни доставки по нефтопровода "Дружба". И Украйна, и Европа приветстваха избора на унгарския народ, Русия се надява на прагматични отношения с новата власт. Но какви ще са първите стъпки на Петер Мадяр и как ще изглежда Унгария след ерата Орбан.

Улиците на Будапеща са огласени от популяризирания от Йоханес Брамс - унгарски танц на композитора Бела Келер, а туристите са пленени от звука на унгарското тарогато. Пленен е и светът от думите на Петер Мадяр - първият лидер в Унгария, който получава толкова масов кредит на доверие след падането на комунизма. В продължение на 3 часа Мадяр отговаря на въпроси какво след ерата Орбан. На вътрешнополитическата сцена - пълна смяна - започва от президента Тамаш Шуйок.

Петер Мадяр - лидер на Тиса: „Той не е президент на републиката. Ако не ме чува сега, защото току - що се е събудил, ще му кажа отново да подаде оставка."

Битка с корупцията до пълно изкореняване и създаване на антикорупционна агенция, обеща Мадяр.

Петер Мадяр - лидер на Тиса: „Затова сме най-бедната и корумпирана държава в Европа."

Обеща да спре временно обществената телевизия, за да гарантира безпристрастни новини. Унгарските институции са пълни с хора, лоялни на Орбан, но Мадяр бързо ще овладее инструментите на държавата.

Роберт Ласло - политически анализатор: „Виктор Орбан ще е по-слаб от всякога. И макар в продължение на 16 години тези хора да са му били лоялни, сега няма да имат нито една причина да продължават да бъдат."

На външнополитическата сцена първият въпрос е дали Мадяр ще вдигне ветото за заема за Украйна, който беше блокиран от Орбан заради спрените доставки на руски петрол по нефтопровода "Дружба".

Петер Мадяр - лидер на Тиса: „По отношение на Украйна и заема от 90 милиарда не знам какво точно е обсъждано. Ще се консултирам с европейските лидери. Лично аз съм съгласен Унгария да не участва в този заем, защото сме в трудна финансова ситуация."

Няма да има промяна и в позицията на Будапеща срещу присъединяването на Украйна в Евросъюза, докато се води война. Мадяр не обеща и категоричен отказ от доставките на руски петрол и газ с аргумента, че географията не може да бъде преначертана. За Русия и Съедиенените щати отговори в типично унгарски стил.

Петер Мадяр - лидер на Тиса: „Ако Владимир Путин се обади ще вдигна телефона, макар да не вярвам да го направи. Но няма аз да му се обаждам. Ако говорим бих му казал - да сложи край на убийствата и да спре тази война. Лично аз няма да се обадя на Доналд Тръмп, но ако той или друг от американската администрация се свърже с нас, ние сме на разположение. И се надяваме много, че на 23-ти октомври, на 70-тата годишнина от революцията през 56-та година, Доналд Тръмп да дойде."

Още в първия ден след вота стана ясно и каква съдба грози и бившия премиер на Северна Македония Никола Груевски. Името му беше споменато в отговор на въпрос за екстрадиция на бившият полски министър на правосъдието и заместника му.

Петер Мадяр - лидер на Тиса: „Унгария няма да е убежище за чужди престъпници. Това важи не само за тях, но и за г-н Никола Груевски, който също е осъден. Също така очакваме и от другите европейски държави да екстрадират унгарски политически претъпници. "

Петер Мадяр обеща и да ограничи мандата на премиерите до 2 и така да блокира възможно завръщане на Виктор Орбан.

ТОП 24

14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден
1
14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден
След срещата в Исламабад: САЩ все още са склонни да преговарят с Иран
2
След срещата в Исламабад: САЩ все още са склонни да преговарят с Иран
Тръмп: Иран иска да бъде сключено мирно споразумение
3
Тръмп: Иран иска да бъде сключено мирно споразумение
Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат пуснати през юли
4
Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат пуснати...
Преки разговори между Израел и Ливан
5
Преки разговори между Израел и Ливан
"Всички страни" трябва да зачитат свободата на корабоплаването, заяви генералният секретар на ООН
6
"Всички страни" трябва да зачитат свободата на...

Най-четени

АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
1
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
3
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
4
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
5
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на...
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
6
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив

Още от: Европа

Прокуратурата в Рим разследва собствениците на заведението в Кран Монтана, където загинаха 41 души
Прокуратурата в Рим разследва собствениците на заведението в Кран Монтана, където загинаха 41 души
От първо лице - пътуване към Украйна на Великден: Нощта, в която пътят към дома се превърна във въздушна атака От първо лице - пътуване към Украйна на Великден: Нощта, в която пътят към дома се превърна във въздушна атака
Чете се за: 02:50 мин.
Отменени са 12 полета на "Луфтханза" от и за София заради стачка на пилотите Отменени са 12 полета на "Луфтханза" от и за София заради стачка на пилотите
Чете се за: 02:57 мин.
След нападки срещу папата: Тръмп публикува и изтри своя снимка като Христос След нападки срещу папата: Тръмп публикува и изтри своя снимка като Христос
Чете се за: 01:32 мин.
47-годишен баща почина след побой пред очите на детето си в Италия 47-годишен баща почина след побой пред очите на детето си в Италия
Чете се за: 02:35 мин.
40 години от ядрената авария в Чернобил – мащабно изложение беше открито в Германия 40 години от ядрената авария в Чернобил – мащабно изложение беше открито в Германия
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда на цигари
Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
България получи удължаване на дерогацията за „Лукойл“ с още 6 месеца България получи удължаване на дерогацията за „Лукойл“ с още 6 месеца
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
След ерата Орбан: Как ще изглежда Унгария с лидер Петер Мадяр? След ерата Орбан: Как ще изглежда Унгария с лидер Петер Мадяр?
Чете се за: 04:45 мин.
По света
"Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки "Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки
Чете се за: 04:37 мин.
Регионални
Започна изплащането на компенсациите от 20 евро заради поскъпването...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Малката потребителска кошница надхвърли 61 евро
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
От първо лице - пътуване към Украйна на Великден: Нощта, в която...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1 милион евро...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
