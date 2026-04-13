Смяна на властта в Унгария – защо това е важно?

Петер Мадяр спечели изборите в Унгария, което означава, че страната може да поеме по по-силен проевропейски курс и да промени досегашната си политика.

След победата му много световни лидери го поздравиха. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Унгария е направила избор в полза на Европа. Украинският президент Володимир Зеленски също изрази подкрепа и желание за сътрудничество. Поздравления дойдоха и от други европейски лидери. Италианският премиер Джорджа Мелони отбеляза, че досега е работила добре с предишния лидер Виктор Орбан.

Очаква се първите международни посещения на Мадяр да бъдат в Полша, Австрия и Белгия.

Нов лидер, нова посока за Унгария и силна подкрепа от Европа.