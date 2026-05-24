Филм, сниман в България, спечели голяма награда в Кан

Филмът "Мечтаното приключение" спечели Наградата на журито на Филмов фестивал в Кан 2026. Лентата е на режисьорката Валеска Гризбах и е снимана в България с участието на непрофесионални актьори.

Филмът е копродукция между Германия, Франция, България и Австрия.

Голямата награда „Златна палма“ тази година спечели Кристиан Мунджиу с филма Фиорд.

Сред отличените бяха още руският режисьор Андрей Звягинцев, както и актьори от Франция, Белгия и Япония.

Тазгодишният фестивал в Кан отново събра филми от цял свят с теми за семейството, войната, обществото и човешките отношения.