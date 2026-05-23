Най-мощната ракета в света премина нов успешен тест

SpaceX проведе успешен тестов полет на Starship – най-мощната ракета, създавана досега.

Мисията продължи около час. След това ракетата се приземи в Индийския океан, а по план финалът завърши с контролиран взрив.

По време на теста успешно са били отделени различните части на ракетата, както и пуснати тестови сателити.

Полетът първоначално беше отложен заради технически проблем, но по-късно премина успешно.

Голямото предимство на Starship е, че може да се използва многократно, което е важно за бъдещи мисии до Луната и Марс.

До момента SpaceX и Илън Мъск са инвестирали над 15 милиарда долара в програмата.