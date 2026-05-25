340 години от рождението на човека зад градусите по Фаренхайт. Кой е ученият, чието име днес чуваме в американските прогнози за времето?

Когато чуете за температура от 70 или 90 градуса по Фаренхайт във филми или американски прогнози за времето, това всъщност идва от името на един учен – Даниел Габриел Фаренхайт.

На 24 май се навършиха 340 години от рождението му. Той е роден през 1686 година в Данциг – днешния Гданск. Още като млад проявявал огромен интерес към науката и измервателните уреди.

По негово време термометрите често показвали различни температури и учените трудно можели да сравняват резултатите си. Това накарало Фаренхайт да започне да търси по-точен начин за измерване на температурата.

Той започнал да използва живак – сребриста течност, която реагира много добре на топло и студено. Така създал едни от първите надеждни живачни термометри в света.

След това разработил и собствена температурна скала. Така се появили градусите по Фаренхайт, които и днес се използват най-вече в Съединените американски щати.

Фаренхайт не бил само учен, а и истински изобретател. Освен върху термометри, той работил и върху други научни уреди и идеи. През живота си пътувал из Европа, срещал се с известни учени и дори публикувал свои научни статии.

Изобретенията на Даниел Габриел Фаренхайт променят начина, по който хората измерват температурата по света.