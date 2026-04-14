Преговори между Израел и Ливан започнаха във Вашингтон. Посланиците на двете страни разговарят с посредничеството на американския държавен секретар Марко Рубио.

Това са първите подобни преговори от 1993-та година насам. Тел Авив обяви, че се стреми към "нормализация" в отношенията с Ливан и посочи, че проблемът между двете страни е групировката Хизбула.

Тя трябва да бъде разоръжена от Бейрут, настоява Израел.

Държавният секретар Рубио призова участниците да се възползват от тази историческа възможност. Посланиците на САЩ в ООН и Ливан също участват в преговорите.

Повече от 1 милион граждани са напуснали домовете си заради израелски атаки, обяви на фона на разговорите във Вашингтон ливанският президент Жозеф Аун.

