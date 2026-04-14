С детска градина и училище се опитват да задържат младите хора в община Ковачевци

В община Ковачевци има една-единствена детска градина за цялата околност, която се намира в село Лобош. В нея има 10 деца от няколко села. Малко повече малчугани посещават единственото училище в района в село Калище. Местните хора са доволни, въпреки че малкия брой деца детската градина и училището продължават да работят. С работещи детска градина и училище в общината се надяват да задържат малцината млади хора, останали в региона. През изминалите години немалко млади семейства са отишли в големите градове, за да търсят препитание.

Васил Станимиров - кмет на община Ковачевци: „Доста усилия положихме в последните години и хубавото е, че засега успяваме да запазим детската градина и училището.“

Милена Найденова- директор на ДГ “Радост“ - с. Лобош: „Общината осигурява транспорт на децата, превозваме децата с училищния автобус от населеното им място до детската градина и обратно с придружител.“

Училището в село Калище, също единствено в общината, пък събира учениците от цялата околност. В него учат и децата на Милена.

Милена Найденова-директор на ДГ “Радост“ - с. Лобош: „Малката ми дъщеря е втори клас, а голямата ми дъщеря е 6-и.“ Васил Станимиров - кмет на община Ковачевци: „От всички населени места, където има детенце, минава сутрин автобусът.“

Сред посещаващите детската градина малчугани има и деца на заселили се в региона семейства от София и Банкя.

Моника Крякова: „Най-малкото ми съкровище е тук в местната детска градина. Изключително съм щастлива и доволна, че имам наблизо детска градина.“

Според общинския кмет в региона има търсене на къщи от хора от големите градове, но повечето ги ползват като вили - идват в петък вечер и в неделя си отиват. Много малко по думите му са тези, които остават да живеят постоянно в общината.