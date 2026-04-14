Никола Николов – Паскал се призна за виновен за...
Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат...
Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1...
Разбиха нова схема за купуване на гласове, разплащали онлайн
Здравният министър: Заставаме зад исканията за увеличение...
България вече разполага с хранилище за радиоактивни отпадъци

від БНТ , Репортер: Мирослава Георгиева
Работтата по изграждането му продължи 15 години

Хранилище за ядрени отпадъци
Снимка: БТА
България вече разполага с хранилище за радиоактивни отпадъци. След 15 години работа по изграждането му - стратегическо съоръжение беше официално открито от министъра на енергетиката Трайчо Трайков. В хранилището ще се съхраняват ниско- и средно радиоактивни отпадъци от промишлеността, медицината и бита, които са генерирани единствено на територията на страната ни. Предвижда се съоръжението да се запълва през следващите 60 години.

Стратегическият обект се намира на площадка "Радиана" до АЕЦ Козлодуй.

инж. Дилян Петров, изпълнителен директор на ДП РАО: "Тук ще бъдат погребани средно и нискоактивни отпадъци - това са технолични среди, замърсени облекла и инструменти. Те са 90% от всички всички отпадъци, генерирани при производство на електроенергия от ядрения сектор. Няма да има чужди отпадъци от други държави, няма да има преработено гориво."

Съоръжението се състои от 66 клетки, разпределени в три платформи за погребване, като на този етап е открита само една платформа с 22 клетки. Всяка клетка е от стоманобетон и побира по 288 стоманобетонни контейнери.
А докато клетките се запълват, подвижен покрив ги предпазва от външни влияния. С това съоръжение, страната ни попада директно в най-горния сегмент на страните развиващи ядрена енергетика, акцентира министър Трайков.

Трайчо Трайков, служебен министър на енергетиката: "Целият цикъл от способности и оборудване, налични в тези страни включва най-различни съоръжения и дейности и по този начин ние затваряме почти цикъла в безопасната експлоатация и грижата за околната среда."

Предвижда се хранилището да се запълва в продължение на 60 години, след това ще бъде затворено. То ще бъде под постоянен контрол, както през целия период на експлоатация, така и в следващите 300 години. В корпуса е поставена "Капсула на времето", в която е оставено послание за идните поколения за експлоатацията на терена.

#министър Трайчо Трайков #хранилище #радиоактивни отпадъци #козлодуй #откриване #новини в Метрото

14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден
1
14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден
Блокада по време на примирие: Цените на петрола пак се повишиха
2
Блокада по време на примирие: Цените на петрола пак се повишиха
След срещата в Исламабад: САЩ все още са склонни да преговарят с Иран
3
След срещата в Исламабад: САЩ все още са склонни да преговарят с Иран
Тръмп: Иран иска да бъде сключено мирно споразумение
4
Тръмп: Иран иска да бъде сключено мирно споразумение
Преки разговори между Израел и Ливан
5
Преки разговори между Израел и Ливан
Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат пуснати през юли
6
Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат пуснати...

Най-четени

АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
1
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
3
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
4
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
5
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на...
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
6
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив

Още от: Икономика

България получи удължаване на дерогацията за „Лукойл“ с още 6 месеца
България получи удължаване на дерогацията за „Лукойл“ с още 6 месеца
След началото на блокадата на Ормузкия проток: Твърдения за преговори между САЩ и Иран още тази седмица След началото на блокадата на Ормузкия проток: Твърдения за преговори между САЩ и Иран още тази седмица
Чете се за: 05:12 мин.
КНСБ: С 2% е поскъпнала малката потребителска кошница само за месец КНСБ: С 2% е поскъпнала малката потребителска кошница само за месец
Чете се за: 04:05 мин.
Малката потребителска кошница надхвърли 61 евро Малката потребителска кошница надхвърли 61 евро
Чете се за: 02:30 мин.
Андрей Гюров: Избираме да инвестираме в идеи, в иновации, в хората, които създават бъдещето Андрей Гюров: Избираме да инвестираме в идеи, в иновации, в хората, които създават бъдещето
Чете се за: 01:32 мин.
Поскъпването на горивата: Пазарни механизми или помощи за бизнеса? Поскъпването на горивата: Пазарни механизми или помощи за бизнеса?
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда на цигари
Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
България получи удължаване на дерогацията за „Лукойл“ с още 6 месеца България получи удължаване на дерогацията за „Лукойл“ с още 6 месеца
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
"Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки "Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки
Чете се за: 04:37 мин.
Регионални
Започна изплащането на компенсациите от 20 евро заради поскъпването на горивата Започна изплащането на компенсациите от 20 евро заради поскъпването на горивата
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Малката потребителска кошница надхвърли 61 евро
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
От първо лице - пътуване към Украйна на Великден: Нощта, в която...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1 милион евро...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
След началото на морската блокада: Обсъжда ли се втори кръг от...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
