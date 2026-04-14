България вече разполага с хранилище за радиоактивни отпадъци. След 15 години работа по изграждането му - стратегическо съоръжение беше официално открито от министъра на енергетиката Трайчо Трайков. В хранилището ще се съхраняват ниско- и средно радиоактивни отпадъци от промишлеността, медицината и бита, които са генерирани единствено на територията на страната ни. Предвижда се съоръжението да се запълва през следващите 60 години.

Стратегическият обект се намира на площадка "Радиана" до АЕЦ Козлодуй.

инж. Дилян Петров, изпълнителен директор на ДП РАО: "Тук ще бъдат погребани средно и нискоактивни отпадъци - това са технолични среди, замърсени облекла и инструменти. Те са 90% от всички всички отпадъци, генерирани при производство на електроенергия от ядрения сектор. Няма да има чужди отпадъци от други държави, няма да има преработено гориво."

Съоръжението се състои от 66 клетки, разпределени в три платформи за погребване, като на този етап е открита само една платформа с 22 клетки. Всяка клетка е от стоманобетон и побира по 288 стоманобетонни контейнери.

А докато клетките се запълват, подвижен покрив ги предпазва от външни влияния. С това съоръжение, страната ни попада директно в най-горния сегмент на страните развиващи ядрена енергетика, акцентира министър Трайков.

Трайчо Трайков, служебен министър на енергетиката: "Целият цикъл от способности и оборудване, налични в тези страни включва най-различни съоръжения и дейности и по този начин ние затваряме почти цикъла в безопасната експлоатация и грижата за околната среда."

Предвижда се хранилището да се запълва в продължение на 60 години, след това ще бъде затворено. То ще бъде под постоянен контрол, както през целия период на експлоатация, така и в следващите 300 години. В корпуса е поставена "Капсула на времето", в която е оставено послание за идните поколения за експлоатацията на терена.