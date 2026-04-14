Как кратките видеа променят мозъка ни

Честото гледане на кратки видеа променя мозъка ни и начина, по който се съсредоточаваме. Според изследвания от Harvard Medical School, мозъкът свиква с бърза смяна на информация и търси постоянно нови стимули, което затруднява съсредоточаването върху по-дълги задачи като уроци или книги.

Специалистите обясняват, че не става дума за опасност, а за навик, който се променя с времето. Добрата новина е, че има лесно решение.

Препоръчва се редуване на времето пред екрана със спорт, игри навън или четене, като дори кратка почивка помага на мозъка да се рестартира и да остане фокусиран.