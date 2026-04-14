Молдовка спечели надпреварата за най-здраво яйце на Великденския фестивал в Босилеград

Настя от Молдова спечели състезанието за най-здраво великденско яйце на Великденския фестивал в Босилеград. Тя победи в оспорвана надпревара между десетки участници и взе първото място за втори път.

Общо 441 деца от 5 държави се включиха във фестивала – България, Сърбия, Северна Македония, Румъния и Молдова. Освен за най-здраво яйце, имаше награди и за най-красиво и най-оригинално яйце.

Фестивалът се провежда за 33-та година и има за цел да събира деца, които да играят, състезават се и пазят традициите.