Ученици влязоха в битка срещу фалшивите новини. Победителите в конкурс по медийна грамотност печелят пътуване до Брюксел

Ученици от Видин, Монтана и Плевен се включиха в конкурса „Факт или фейк – стани посланик на фактите“, посветен на разпознаването на фалшиви новини и критичното мислене онлайн.

В състезанието участваха 20 ученици, разделени в отбори. Те създадоха видеа, есета и публикации за социалните мрежи, с които показаха как могат да проверяват информация и да разпознават дезинформацията в интернет.

Победител стана отборът „Фактодетектори“ от Видин. Второто място спечели екипът Future4EU от Монтана, а трети се класира отборът „Декамерон“ от Плевен.

Голямата награда за победителите е пътуване до Брюксел и посещение на европейските институции.

Проектите бяха оценявани и от преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

