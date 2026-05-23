Тази вечер: музеи, фосили и история в Софийския университет

Тази вечер Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се включва в Европейска нощ на музеите и ще отвори някои от най-интересните си музеи за посетители.

От 18:00 до 23:00 часа хората ще могат да разгледат музея на университета и да научат повече за историята на първото висше училище в България.

Сред най-впечатляващите места е Музеят по палеонтология, където се пазят над 200 000 фосили, минерали и скални образци. Там може да се види и огромен скелет на дейнотериум – древен родственик на слона, живял преди около 10 милиона години.

Посетителите ще могат да разгледат още Музея по минералогия, както и Музея за историята на радиото във Факултета по журналистика.

Тази вечер ще бъде отворена и Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“.