Специална марка отбелязва 125 години от „Върви, народе възродени“

В Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ беше представена специална пощенска марка, посветена на 125 години от създаването на химна „Върви, народе възродени“.

Песента е написана от Панайот Пипков по текст на Стоян Михайловски и днес е един от най-разпознаваемите символи на празника на българската просвета и култура.

Художник на марката е Стоян Дечев. В инициативата участват още Български пощи и Министерството на транспорта.

Марката е с цена 1,35 евро и е отпечатана в ограничен тираж от 5500 броя. След представянето ѝ много хора се наредиха, за да си вземат от първите екземпляри.