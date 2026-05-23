Изложба в София показва как са изглеждали старите буквари

В навечерието на 24 май пред Народен театър „Иван Вазов“ беше открита интересна изложба, посветена на българските буквари.

Експозицията показва как са се променяли учебниците за най-малките от 1945 година до днес.

Посетителите могат да видят общо 13 различни буквара и да сравнят как са изглеждали уроците, рисунките и посланията към децата през различните години.

В по-старите издания има повече социалистически лозунги и образи на работници, а в по-новите вече се появяват повече животни, игри и по-близки до децата истории.

Организаторите обясняват, че изложбата показва не само развитието на букварите, но и как се е променяло образованието в България.

Изложбата може да бъде разгледана до 5 юни в градската градина в София.