София се включва в „Нощта на музеите“ на 23 май

София се включва в „Нощта на музеите“. В събитието на 23 май ще участват 26 музея, 36 галерии и 14 алтернативни пространства.

Инициативата ще даде възможност на жителите и гостите на столицата да посетят безплатно или при преференциални условия едни от най-значимите културни места в града и да се включат в разнообразна програма до полунощ.

Националната галерия ще отвори всички свои филиали. В двореца ще има турове за изложбите на Елена Карамихайлова и Лика Янко, а в „Квадрат 500“ са предвидени детски ателиета, тематични турове и изложби на Николай Панайотов и Захарий Зограф.