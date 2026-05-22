В неделя стартира международният фестивал „Софийски музикални седмици“

Световни оперни звезди и млади таланти ще излязат на една сцена за откриването на международния фестивал „Софийски музикални седмици“. Концертът е на 24 май от 19:00 часа в Зала „България“ и обещава истинско музикално пътешествие из най-известните опери в света.

Ще пеят изпълнители от школата на Райна Кабаиванска към Нов български университет, заедно с международни оперни звезди като Витория Йео, Арсен Согомонян и Джузепе Инфантино. Диригент на концерта ще бъде Найден Тодоров.

Публиката ще чуе любими арии и дуети от класически опери. Сред най-очакваните моменти е прочутата ария „Vesti la giubba“, позната като една от най-емоционалните в оперната музика

Организаторите обещават вечер, в която класическата музика ще срещне младата публика с драматични истории, силни емоции и впечатляващи гласове от световна класа.