Крум Зарков: Институциите все още не успяват да си свършат работата по случая „Пепи-Еврото“

Докато не се изтърбуши това диванче, напред няма да се върви. Това заяви бившият служебен министър на правосъдието и председател на БСП Крум Зарков в студиото на „Още от деня“. Повод за коментара му стана решението на Софийския градски съд, който призна Петьо Петров - Еврото за виновен по дело за документна измама, но вместо наказателна отговорност му наложи административна глоба. Междувременно той отново е обявен за издирване по друго дело.

Крум Зарков, председател на БСП: „Това, което се случи в съда, е очаквано. Това, което обаче е добре, е, че темата отново е на дневен ред. Всеки път, когато се спомене публично Петьо Еврото, когато се припомни тази афера, е за добро. Институциите все още не успяват да си свършат работата по нея.“

Според него общественият натиск остава единственият механизъм за реална промяна.

Крум Зарков, председател на БСП: „Единственият ни шанс да минем крачка напред е да упражняваме граждански натиск. Докато не се изтърбуши това диванче, докато не се разкрият политическите опекуни, ние може да променяме серия закони, но напред няма да се върви.“

