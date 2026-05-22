Продължава размяната на реплики след като България не подкрепи специалния трибунал за Украйна

България има право на свое собствено мнение - така премиерът Румен Радев коментира решението на правителството да не подкрепи създаването на специален трибунал за Украйна, който да разглежда руската инвазия в страната. От "Демократична България" смятат, че решението на кабинета е лош знак.

Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България": "Ако искаме българският глас да се чува, както заявяват управляващите, трябва да сме на масата, където да се чува този глас. Трябва да не правим напук на общите европейски решения и затова това е доста притеснителен знак за нас."

Румен Радев, премиер: "България винаги е била част от общите европейски решения на общата външна политика и политика за сигурност на ЕС. България има право на свое собствено мнение по тези въпроси и мога да ви кажа моето мнение, че такъв военен трибунал има ефект, когато дадена държава е победена, капитулирала и нейният лидер е пленен. Мисля, че тези условия към момента не съществуват и едва ли ще съществуват в обозримо бъдеще."